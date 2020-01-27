Стали известны новые наставники шоу «Голос. Дети»

Красные кресла достались Басте, Валерию Меладзе и Полине Гагариной. Все трое — ветераны конкурса, но только Гагариной предстоит работать с юными исполнителями впервые.
Соведущей Дмитрия Нагиева в новом сезоне «Голос. Дети» станет Агата Муцениеце.
Super стали известны имена наставников седьмого сезона шоу «Голос. Дети» на Первом канале.
Красные кресла достались Басте, Валерию Меладзе и Полине Гагариной. Все трое — ветераны конкурса, но только Гагариной предстоит работать с юными исполнителями впервые.
Соведущей Дмитрия Нагиева в новом сезоне «Голос. Дети» станет Агата Муцениеце.