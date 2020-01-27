Пн, 27.01.2020
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Стали известны новые наставники шоу «Голос. Дети»

Голос

ФОТО: Скриншот.

Super стали известны имена наставников седьмого сезона шоу «Голос. Дети» на Первом канале.

Красные кресла достались Басте, Валерию Меладзе и Полине Гагариной. Все трое — ветераны конкурса, но только Гагариной предстоит работать с юными исполнителями впервые.

Соведущей Дмитрия Нагиева в новом сезоне «Голос. Дети» станет Агата Муцениеце.

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