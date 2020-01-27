«Грэмми-2020»: самые необычные наряды звезд на красной дорожке

В США состоялась церемония награждения премии «Грэмми-2020», где награждали артистов за достижения в музыке. На красной дорожке в этом году царили эпатаж, гламур и роскошь. Мужчины выбирали яркие кислотные цвета для своих нарядов, а женщины – пайетки, блестки и пышные юбки, пишет Сегодня.
Предлагаем посмотреть на самые яркие и запоминающиеся наряды с красной дорожки премии «Грэмми-2020».
В первую очередь отличился Билли Портер. В платье он уже появлялся на публике еще в прошлом году на церемонии премии Оскар. Теперь же актер позировал в ярком голубом костюме, расшитом стразами. Образ дополнила шляпа со стразами.
Покорила своим платьем и певица Ариана Гранде. Певица вышла на красную дорожку в пышном сером наряде, в котором напоминала хрупкую куклу.
А вот Lil Nas X появился в эксклюзивном костюме Versace, будто ковбой. Не хватало только розовой лошади.
Певица Джой Вилья надела появилась на ковровой дорожке в красном латексном платье. Спереди белыми буквами было написано "Трамп 2020", а сзади - "импичмент и переизбрание".
В этом платье я чувствую себя Мисс Америкой. Оно от кутюр,
- сказала Джой изданию The Hollywood Reporter.
Один из самых провокационных костюмов на мероприятии был у певци Рикки Ребела: он надел красный кожаный топ с бахромой, брюки под кожу рептилии с вырезами сзади и высокие сапоги с шипами. При этом музыкант держал в руках балдахин из красного кружева, а надпись на его ягодицах гласила: Impeach This. Таким образом Ребел защитил президента США Дональда Трампа, выступая против его импичмента, пишет Лента.