«Грэмми-2020»: самые необычные наряды звезд на красной дорожке

Предлагаем посмотреть на самые яркие и запоминающиеся наряды с красной дорожки премии «Грэмми-2020».

В первую очередь отличился Билли Портер. В платье он уже появлялся на публике еще в прошлом году на церемонии премии Оскар. Теперь же актер позировал в ярком голубом костюме, расшитом стразами. Образ дополнила шляпа со стразами.

Билли Портер ФОТО: Arroyo-OConnor/AFF/PA Images

Покорила своим платьем и певица Ариана Гранде. Певица вышла на красную дорожку в пышном сером наряде, в котором напоминала хрупкую куклу.

Ариана Гранде ФОТО: Arroyo-OConnor/AFF/PA Images

А вот Lil Nas X появился в эксклюзивном костюме Versace, будто ковбой. Не хватало только розовой лошади.

Lil Nas X ФОТО: Arroyo-OConnor/AFF/PA Images

Певица Джой Вилья надела появилась на ковровой дорожке в красном латексном платье. Спереди белыми буквами было написано "Трамп 2020", а сзади - "импичмент и переизбрание".

В этом платье я чувствую себя Мисс Америкой. Оно от кутюр,

- сказала Джой изданию The Hollywood Reporter.

Джой Вилья ФОТО: Arroyo-OConnor/AFF/PA Images

Джой Вилья ФОТО: Arroyo-OConnor/AFF/PA Images

Один из самых провокационных костюмов на мероприятии был у певци Рикки Ребела: он надел красный кожаный топ с бахромой, брюки под кожу рептилии с вырезами сзади и высокие сапоги с шипами. При этом музыкант держал в руках балдахин из красного кружева, а надпись на его ягодицах гласила: Impeach This. Таким образом Ребел защитил президента США Дональда Трампа, выступая против его импичмента, пишет Лента.