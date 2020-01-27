Какие вкусы любит и различает кошка: очень полезно знать всем владельцам!

Что же является для них лакомством?

То, что вкусно пахнет. Кошки на самом деле не так уж хорошо различают вкус, но обоняние у них превосходное. Именно поэтому при насморке они теряют аппетит.

Содержимое миски тщательно и всесторонне обнюхивается, и если аромат сильный и приятный – спасибо за вкусняшку, человек!

Вкус "умами". Это сравнительно недавно открытый «вкус мяса», которым обладают не только высокобелковые продукты, но и, например, помидоры.

Домашние хищники различают мельчайшие оттенки умами, и пресная куриная грудка на пару, надоевшая всем, кто хоть раз сидел на диете, для них вкуснее и насыщеннее, чем для нас – чизкейк с ягодным соусом.

Сладкий вкус. Все коты различают его довольно плохо. Среди них есть и те, кому не нравится подслащенная еда, и сладкоежки, но большинству попросту без разницы.

Так что посыпать сахаром отвергнутый кошкой обед бессмысленно, да и вредно: их пищеварение рассчитано на добычу, а где вы видели мышей в сиропе?

Кисленькое. К этому вкусу мурлыки очень чувствительны, и он им нравится. Именно поэтому котики любят сметану и кефир.

Если кошка выпрашивает ломтик яблока, скорее всего, ее привлекает его кислинка. Угостить любимицу можно, только не злоупотребляйте.

Соленое. Коты любят солоноватую еду. Ни один кот не откажется, например, от бекона: ведь там и мясо, и жир, и соль! Однако она, как и сахар, вредна для их здоровья.

Горчинка. Здесь все просто: кошки чувствуют горечь и терпеть ее не могут. Это знает каждый, кто пытался впихнуть в кота жидкое глистогонное средство или антибиотик в порошке.

Вкус воды. Чувствительность к нему и любовь к проточной воде заставляет кошек пить воду из крана, хотя в миске стоит очищенная питьевая водичка. Есть даже специальные фонтанчики для котов, чтобы не пили всякую гадость.

Для кошек также важна консистенция пищи. Любителей похрустеть среди них не так уж много, в сухом корме им нравится скорее запах и вкус.

А вот маслянистая текстура сделает привлекательным все что угодно, включая вредные для пушистиков продукты.