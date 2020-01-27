Какие вкусы любит и различает кошка: очень полезно знать всем владельцам!

Пищевые предпочтения кошек могут быть похожи на человеческие, но бывают и совсем удивительными. Дело в том, что их чувствительность к различным вкусовым оттенкам отличается от нашей, пишет zen.yandex.ru.
Что же является для них лакомством?
То, что вкусно пахнет. Кошки на самом деле не так уж хорошо различают вкус, но обоняние у них превосходное. Именно поэтому при насморке они теряют аппетит.
Содержимое миски тщательно и всесторонне обнюхивается, и если аромат сильный и приятный – спасибо за вкусняшку, человек!
Вкус "умами". Это сравнительно недавно открытый «вкус мяса», которым обладают не только высокобелковые продукты, но и, например, помидоры.
Домашние хищники различают мельчайшие оттенки умами, и пресная куриная грудка на пару, надоевшая всем, кто хоть раз сидел на диете, для них вкуснее и насыщеннее, чем для нас – чизкейк с ягодным соусом.
Сладкий вкус. Все коты различают его довольно плохо. Среди них есть и те, кому не нравится подслащенная еда, и сладкоежки, но большинству попросту без разницы.
Так что посыпать сахаром отвергнутый кошкой обед бессмысленно, да и вредно: их пищеварение рассчитано на добычу, а где вы видели мышей в сиропе?
Кисленькое. К этому вкусу мурлыки очень чувствительны, и он им нравится. Именно поэтому котики любят сметану и кефир.
Если кошка выпрашивает ломтик яблока, скорее всего, ее привлекает его кислинка. Угостить любимицу можно, только не злоупотребляйте.
А вот маслянистая текстура сделает привлекательным все что угодно, включая вредные для пушистиков продукты.
Так что спелые авокадо и шоколадную пасту лучше не оставлять без присмотра, чтобы не пришлось лечить питомца.