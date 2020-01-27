Пять предметов техники, которые жгут электричество даже в выключенном состоянии

Телефон

Даже если телефон выключен, но когда зарядное устройство подключено к источнику питания, он будет продолжать использовать энергию. «Это мало – скажете вы. – Всего только 1,2 Вт». Но при постоянном подключении к розетке, телефон также является причиной увеличения ежемесячных платежей за электроэнергию.

Телевизор

Контроллер цифрового телевидения продолжает работать после выключения, если он все еще подсоединен к источнику питания. Нажатие кнопки питания на пульте фактически переводит телевизор в режим ожидания, а не прекращает работу. Потребление энергии телевизором, когда он находится в состоянии ожидания, не так велико, если посмотреть расходы за него в сутки или даже месяц. Но не стоит забывать, что в таком состоянии телевизоры находятся годами.

Компьютер

Даже если вы выключили компьютер, он все равно будет продолжать работать. Батарейка, которая находится внутри системного блока, продолжает заряжаться. Вот почему вы должны отключить его от розетки, если хотите сэкономить на электроэнергии.

Кондиционер

Устройства с таймерами, к каким относится кондиционер, также могут потреблять электроэнергию. Но не все пользователи еще знают, что это устройство потребляет значительное количество электроэнергии после выключения контроллера.

Передатчик Wi-Fi (роутер)

Передатчики Wi-Fi уже становятся незаменимыми устройствами в семьях, поэтому они обычно включены 24/24. Однако этот прибор потребляет электроэнергию от 2 Вт до 20 Вт. При постоянно включенном передатчике за один год он будет потреблять около 368 кВт.ч. Еще стоит отметить тот факт, что безопасность роутера еще полностью не доказана. Многочисленные исследования так и не утвердили, что он не влияет на здоровье человека. Ученые продолжают свои исследования, а нам самим стоит побеспокоиться о собственной безопасности. Поэтому лучше совсем выключайте питание этого прибора ночью, когда ложитесь спать.