Печеный лук вместо лекарств: вот с чем он может справиться

Но обычно говорят о пользе именно сырого овоща, из-за чего многие ошибочно полагают, что его польза уменьшается в процессе тепловой обработки.

Однако это совсем не так. При запекании лука испаряются только эфирные масла, а целебные свойства только усиливаются.

Кроме того, у запечённого лука есть большое преимущество перед сырым: он обладает сладким вкусом и совершенно не оставляет неприятного запаха. Поэтому его без опасений можно есть тем, кто идёт на встречу или свидание.

Вот общие правила:

Запекайте лук прямо в кожуре при температуре 100–150 °C в течение 15–30 минут.

Съедайте половину средней луковицы утром натощак и ещё половину — за 2–3 часа до сна.

Можно также использовать лук в качестве гарнира к рыбе или мясу.

В чем польза печеного лука?

Наибольшую пользу лук принесёт людям, страдающим сахарным диабетом. Лук снижает и нормализует уровень глюкозы. В его составе есть сера, которая активизирует работу поджелудочной железы и выработку инсулина.

В состав лука также входит железо, которое необходимо для поддержания налаженной работы всех систем и органов тела.

Лук применяется при пневмонии и бронхите как безопасное средство как для взрослых, так и для детей.

Печеный лук повышает свертываемость крови

После инфаркта или инсульта врачи рекомендуют есть запечённый лук ежедневно. Он помогает сосудам очиститься, избавляет от атеросклеротических бляшек.

Лук помогает нормализовать кровяное давление, а также легче перенести мигрень.

Печёный лук можно не только есть, но применять в качестве мази. Прикладывайте кашицу из него к непроходящим язвам и ранам, чтобы ускорить процесс заживления.

Компрессы из такого лука имеют хорошее антибактериальное действие. Их можно применять для лечения геморроя.