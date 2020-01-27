Печеный лук вместо лекарств: вот с чем он может справиться

Вы, несомненно, наслышаны о полезных свойствах репчатого лука.
Но обычно говорят о пользе именно сырого овоща, из-за чего многие ошибочно полагают, что его польза уменьшается в процессе тепловой обработки.
Однако это совсем не так. При запекании лука испаряются только эфирные масла, а целебные свойства только усиливаются.
Кроме того, у запечённого лука есть большое преимущество перед сырым: он обладает сладким вкусом и совершенно не оставляет неприятного запаха. Поэтому его без опасений можно есть тем, кто идёт на встречу или свидание.
Вот общие правила:
- Запекайте лук прямо в кожуре при температуре 100–150 °C в течение 15–30 минут.
- Съедайте половину средней луковицы утром натощак и ещё половину — за 2–3 часа до сна.
- Можно также использовать лук в качестве гарнира к рыбе или мясу.
В чем польза печеного лука?
- Наибольшую пользу лук принесёт людям, страдающим сахарным диабетом. Лук снижает и нормализует уровень глюкозы. В его составе есть сера, которая активизирует работу поджелудочной железы и выработку инсулина.
- В состав лука также входит железо, которое необходимо для поддержания налаженной работы всех систем и органов тела.
- Лук применяется при пневмонии и бронхите как безопасное средство как для взрослых, так и для детей.
Печеный лук повышает свертываемость крови
После инфаркта или инсульта врачи рекомендуют есть запечённый лук ежедневно. Он помогает сосудам очиститься, избавляет от атеросклеротических бляшек.
Лук помогает нормализовать кровяное давление, а также легче перенести мигрень.
Печёный лук можно не только есть, но применять в качестве мази. Прикладывайте кашицу из него к непроходящим язвам и ранам, чтобы ускорить процесс заживления.
Компрессы из такого лука имеют хорошее антибактериальное действие. Их можно применять для лечения геморроя.