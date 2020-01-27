Пн, 27.01.2020
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Согласны? Невский проспект в Петербурге признан одной из самых красивых улиц мира

Невский проспект в Санкт-Петербурге

ФОТО: Shutterstock

Невский проспект вошел в рейтинг самых красивых улиц мира по версии американского издания CNN Travel. Американское издание отметило хорошую сохранность исторических зданий, расположенных на главной транспортной артерии Петербурга — в том числе Спас-на-Крови и «величественный Казанский собор».

Невский проспект, протянувшийся на 4,5 километра от здания Адмиралтейства до Александро-Невской лавры, стал единственным фигурантом рейтинга от России, пишет Sobaka.ru.

В список самых красивых улиц мира также вошли проспект буковых деревьев The Dark Hedges вдоль Брегаг-роуд между Армой и Странокум в графстве Антрим, Северная Ирландия, жилая улица «Королевский полумесяц» из 30 домов в городе Бат в Англии, Виа деи Коронари в Риме и Шефшауэн в марокканском городе Шавен, где большинство стен окрашены в различные оттенки синего и голубого. 

Невский проспект в Санкт-Петербурге

ФОТО: Shutterstock

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