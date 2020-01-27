Ужас! Коби Брайанта погубил такой же вертолет, что в 2005 рухнул в Таллиннский залив

Американская вертолетостроительная компания Sikorsky готова принять участие в расследовании катастрофы вертолета S-76B в штате Калифорния, в результате которой погиб чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба компании, передает ТАСС.
Напомним, что в воскресенье частный вертолет с Брайантом на борту разбился в городе Калабасас недалеко от Лос-Анджелеса, никто не выжил. По информации портала TMZ, на борту находились Брайант, его дочь, еще шесть пассажиров и пилот. Они направлялись на баскетбольную тренировку.
Как теперь стало известно, пятикратного чемпиона НБА погубил вертолет Sikorsky S-76B, это такой же вертолет, который в 2005 году рухнул в воды Финского залива недалеко от острова Найссаар. На борту вертолета финской авиакомпании Copterline находились шесть финских, четыре эстонских и два американских гражданина, пилоты были финнами. Всего погибли 14 человек.
Sikorsky Aircraft — американское самолето- и вертолетостроительное предприятие, разрабатывающее и производящее летательные аппараты, основана ученым-авиаконструктором Игорем Ивановичем Сикорским. В период с июля 1929 по ноябрь 2015 принадлежала United Technologies Corporation. В ноябре 2015 была продана Lockheed Martin.