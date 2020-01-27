Секрет успеха от астролога: что мешает разбогатеть разным знакам Зодиака

Астрологи убеждены, что у каждого знака Зодиака складываются свои отношения с финансами. Кому-то деньги плывут прямо в руки, а у кого-то нередко возникают проблемы с заработком. Что мешает разбогатеть представителям разных знаков Зодиака, рассказала «Экспресс газета» со ссылкой на астролога.

Овен

Овнам зачастую мешает обогатиться их вспыльчивость. Вместо того, чтобы построить разумный план, представители этого знака Зодиака зачастую предпочитают действовать довольно опрометчиво и в результате оказываются «в луже». Чтобы преуспеть, им необходимо обзавестись командой единомышленников и планомерно идти к общей цели.

Телец

В отличие от Овнов, Тельцы чересчур осторожны. Они мечтают поймать птицу счастья за хвост, но не догадываются, что иногда для этого нужно поставить на карту все и рискнуть. Представители этого знака Зодиака всегда действуют с оглядкой, в результате чего нередко упускают шансы увеличить свое денежное состояние.

Близнецы

Удачливые по жизни Близнецы могли бы нажить приличное состояние, если бы не их губительная привычка — не доводить дело до конца. Представители этого знака Зодиака быстро теряют интерес к проекту и бросают его на полпути. Чтобы Близнецам удалось достичь успехов в финансовой сфере, рядом с ними должен быть человек, который их будет мотивировать и поддерживать.

Рак

Большинство Раков умеют зарабатывать деньги, однако не умеют их тратить. Вместо того чтобы вложить средства в новый бизнес, они начинают скупать множество ненужных товаров. В результате их дом наполняется бесчисленным количеством бесполезных вещей, а на разумные траты денег не остается.

Лев

От природы Львы наделены огромной удачей. Деньги им буквально плывут руки и, если бы не расточительность представителей этого знака Зодиака, они бы давно смогли себе купить роскошную виллу на берегу моря. Однако реализовать мечты им мешает желание пустить пыль в глаза окружающим. Они покупают дорогие часы и костюмы, при этом не оставляя ничего за душой.

Дева

Девы живут по принципу «лучше синица в руках, чем журавль в небе». Если бы не их предусмотрительность, они могли бы свернуть горы. Однако, вместо этого, представители данного знака Зодиака стараются не рисковать и довольствоваться тем, что имеют.

Весы

Мечты Весов — огромны и невероятны. В определенный момент им кажется, что они готовы на все для того, чтобы обрести желаемое. Однако уже при первом препятствии представители этого знака Зодиака огорчаются и опускают руки. Кроме того, добиться успеха им помогает излишняя честность и бескорыстие.

Скорпион

Скорпионы по натуре амбициозны. Поэтому, в отличие от Весов, не сворачивают с намеченного пути при первом же промахе. Единственное, что может помешать им разбогатеть, — влиятельные враги, которых представители этого знака Зодиака наживают благодаря непростому характеру.

Стрелец

Финансовые амбиции Стрельцов, как правило, очень ограничены. Им не нужны дорогие дома, роскошные виллы и люксовые автомобили. Представители этого знака Зодиака убеждены, что «с милым рай и в шалаше», а потому трудиться, изнуряя себя, не стоит.

Козерог

Как и Скорпионы, Козероги обладают сложным характером. Порой представители этого знака ведут себя заносчиво и эгоистично, таким образом наживают себе врагов. А поскольку смекалка не позволяет Козерогам выйти победителем из любой битвы, они нередко терпят поражения и, как следствие, финансовые убытки.

Водолей

Для Водолеев деньги — это не цель, а средства. Поэтому они не будут тратить все свободное время и силы на заработок. Представители этого знака Зодиака надеются, что смогут сорвать куш, если поучаствуют в лотерее или вступят в очередную авантюру, однако ничем хорошим это не заканчивается, и Водолеи остаются ни с чем.

Рыбы