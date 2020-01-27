ЧУМОВАЯ СЪЕМКА ⟩ Фотосессия Макеевой с леопардом вызвала жаркие споры в Сети

Анастасия Макеева спровоцировала в Сети жаркие споры, опубликовав видео со своей последней фотосессии. В кадре артистка появляется вместе с леопардом.
В ролике актриса показывает, как проходила съемка. Хищник по кличке Цезарь, согласно задумке, лежал на полу, а Анастасия либо стояла над ним с поводком в руках, либо ложилась рядом и приобнимала животное.
За время фотосессии Макеева примерила два образа: брюки и майку с большим количеством массивных золотых украшений, короткую юбку и жакет со вставками леопардовой расцветки. Мнения поклонников по поводу концепции фотосессии разделились. Многие сочли, что сниматься в обнимку с хищным зверем, пусть и дрессированным, опасно и нецелесообразно.
Доброе утро!Говорят каждый человек похож на какое-то животное и у него энергетика свойственная какому-то животному☝️Я испытала себя на прочность с леопардом @aleks_volkov_leopard 🐆 и могу сказать ,что это весьма волнительно и будоражит🔥На какое животное я похожа и смогли бы вы провести фотосессию с хищником? Девчули💪мы сила люблю вас всех Стиль @katrin_erdman Волосы @alinayartseva Мэйк @bakulina_makeup Украшения @ribera_studio Украшение @aleksandr_titkov Фотограф @elenglazunova Фотограф @svetlanamuksinova ❤️💪🔥 #леопард #сьемка #мыкрутые
«Риск, но глупый!»
«Даже из-за красивого фото или видео не стоит рисковать своей жизнью», — убеждены фолловеры.
Часть пользователей раскритиковала Макееву и работавшую над созданием фото команду, обеспокоившись состоянием леопарда. По их мнению, привлекать дикое животное к фотосессии — негуманно. Кроме того, большинство из вставших на защиту Цезаря выразили уверенность в том, что зверю дали сильнодействующие препараты, чтобы он вел себя спокойно.
Впрочем, большинство подписчиков оказались на стороне Анастасии. Поклонники сделали комплимент красоте актрисы и подчеркнули, что статью и темпераментностью она абсолютно соответствует своему четвероногому партнеру.