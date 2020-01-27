ЧУМОВАЯ СЪЕМКА ⟩ Фотосессия Макеевой с леопардом вызвала жаркие споры в Сети

Анастасия Макеева спровоцировала в Сети жаркие споры, опубликовав видео со своей последней фотосессии. В кадре артистка появляется вместе с леопардом.

В ролике актриса показывает, как проходила съемка. Хищник по кличке Цезарь, согласно задумке, лежал на полу, а Анастасия либо стояла над ним с поводком в руках, либо ложилась рядом и приобнимала животное.

За время фотосессии Макеева примерила два образа: брюки и майку с большим количеством массивных золотых украшений, короткую юбку и жакет со вставками леопардовой расцветки. Мнения поклонников по поводу концепции фотосессии разделились. Многие сочли, что сниматься в обнимку с хищным зверем, пусть и дрессированным, опасно и нецелесообразно.

«Риск, но глупый!»

«Даже из-за красивого фото или видео не стоит рисковать своей жизнью», — убеждены фолловеры.

Instagram @makeevan

Часть пользователей раскритиковала Макееву и работавшую над созданием фото команду, обеспокоившись состоянием леопарда. По их мнению, привлекать дикое животное к фотосессии — негуманно. Кроме того, большинство из вставших на защиту Цезаря выразили уверенность в том, что зверю дали сильнодействующие препараты, чтобы он вел себя спокойно.