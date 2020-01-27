Наталья Андрейченко пропала в Мексике: никто не знает, что случилось

Ян Турунцев опубликовал сообщение, в котором призвал пользователей социальной сети помочь ему в поисках актрисы. «Огромная просьба всех, кто располагает любой информацией о местонахождении Натальи сообщить по телефону +7 (985) 843-32-97! Она не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в три часа дня, сообщив о плохом самочувствии и усталости: ее клонило в сон (в последние дни шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). На связь не выходила с тех пор, как села в машину. Ехать ей около часа за рулем. Благодарю Марэт за оперативную связь со мной. Лично звоню и пишу Наталье, звонки не проходят ни на российский номер, ни на американский. В данный момент мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Очень переживаем и надеемся, что ничего не случилось. Как только будут новости, мы обязательно вам сообщим», — говорится в посте.