Грандиозная премьера фильма «Хищные птицы» пройдет в Тарту! Выступает группа «ПараТайн»
Самый ожидаемый фильм года на русском языке в Тарту привезет портал Limon.ee в рамках «Некислого показа» 7 февраля 2020 года, начало в 19:00 в кинотеатре Apollo Eeden.
«Некислые показы» с Limon.ee круче других по нескольким причинам:
- Перед сеансом вас ждем музыкальный подарок, в этот раз это выступление мегасексуального коллектива «ПараТайн» из Таллинна - в программе их самые лучшие песни и хиты;
- Ведущая Ольга Максимовская подарит заряд бодрости на несколько месяцев вперед и счастливчики смогут получить сувениры от портала Limon.ee;
- Фильм будет на русском языке без субтитров! Просто смотри кино, ешь попкорн и кайфуй!
Коротко о фильме «Хищные птицы»:
Группа супергероинь противостоит главе преступного мира Готэма, бизнесмену Роману Сионису.