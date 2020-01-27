Пн, 27.01.2020
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Грандиозная премьера фильма «Хищные птицы» пройдет в Тарту! Выступает группа «ПараТайн»
Подарки разыгрывает Limon.ee!

ФОТО: Промо

Самый ожидаемый фильм года на русском языке в Тарту привезет портал Limon.ee в рамках «Некислого показа» 7 февраля 2020 года, начало в 19:00 в кинотеатре Apollo Eeden. 

«Некислые показы» с Limon.ee круче других по нескольким причинам: 

  • Перед сеансом вас ждем музыкальный подарок, в этот раз это выступление мегасексуального коллектива «ПараТайн» из Таллинна - в программе их самые лучшие песни и хиты; 
  • Ведущая Ольга Максимовская подарит заряд бодрости на несколько месяцев вперед и счастливчики смогут получить сувениры от портала Limon.ee;
  • Фильм будет на русском языке без субтитров! Просто смотри кино, ешь попкорн и кайфуй! 

 Коротко о фильме «Хищные птицы»:

Группа супергероинь противостоит главе преступного мира Готэма, бизнесмену Роману Сионису.

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