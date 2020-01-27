Пн, 27.01.2020
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Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут ребенка

Анна Курникова

ФОТО: Freeman / UK Press/Press Association Images

Теннисистка спровоцировала слухи о беременности, сообщает «Лиза».

На протяжении 11 лет Анна Курникова и Энрике Иглесиас оставались одной из самых скрытных пар в мире звезд. Поклонники до сих пор не уверены, являются ли возлюбленные официально мужем и женой. Пара демонстрирует семейную идиллию в Instagram, воспитывая близнецов Николаса и Люси.

Возможно, в ближайшем будущем звезды ждут пополнения. Как сообщил испанский телеканал Telemundo Entretenimiento со ссылкой на друга семьи, Анна Курникова вновь станет мамой. Третий ребенок появится в марте.

Слухи возникли не на пустом месте. Накануне Нового года папарацци поймали Анну Курникову в спортивном костюме. Под свободной одеждой поклонники разглядели округлившийся живот. Теннисистка серьезно следит за фигурой, поэтому вряд ли она набрала лишний вес.

Зачастую Энрике Иглесиас и Анна Курникова отказываются от комментариев. Фанатам остается лишь гадать, что это могло значить. Возможно, спортсменка действительно стала женой певца, так как сменила фамилию.

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