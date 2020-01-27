Выбежала в слезах из кабинета: Сильвия Ильвес откровенно рассказала о несостоявшейся операции

27-летняя мать четверых детей рассказала в Instagram, что на прошлой неделе, в понедельник, должна была лечь под нож пластического хирурга, чтобы увеличить грудь, но операция неожиданно отменилась. Сильвия решила поделиться всеми подробностями, так как посчитала, что другим женщинам эта информация может пригодиться.

Десятки перенесших операцию женщин говорили мне, что это будет лучшее решение в моей жизни и «Как жещина ты будешь чувствовать себя уверенно, это произведет невероятные изменения в твоей жизни», а также осознание того, что оперировать меня будет один из самых признанных хирургов, отпугнул мои страхи,

К операции Сильвия начала готовиться за год и даже решила сделать перерыв в карьере, чтобы дать себе время на восстановление. В то же время, мужчины в окружении Ильвес, с которыми она обсуждала эту тему, отговаривали ее от операции и говорили, что натуральность ценится. Но она была настроена на достижение своей цели и в минувший понедельник все же отправилась в больницу.