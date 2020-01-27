Выбежала в слезах из кабинета: Сильвия Ильвес откровенно рассказала о несостоявшейся операции

Об успехах и неудачах Сильвии Ильвес в ее личной жизни мы знаем намного больше, чем о ее творческом пути. Скандально известная виолончелистка, многодетная мать-одиночка, рассказала в социальных сетях, что хотела увеличить грудь, но все пошло не по ее плану.
27-летняя мать четверых детей рассказала в Instagram, что на прошлой неделе, в понедельник, должна была лечь под нож пластического хирурга, чтобы увеличить грудь, но операция неожиданно отменилась. Сильвия решила поделиться всеми подробностями, так как посчитала, что другим женщинам эта информация может пригодиться.
Десятки перенесших операцию женщин говорили мне, что это будет лучшее решение в моей жизни и «Как жещина ты будешь чувствовать себя уверенно, это произведет невероятные изменения в твоей жизни», а также осознание того, что оперировать меня будет один из самых признанных хирургов, отпугнул мои страхи,
— рассказала Сильвия.
К операции Сильвия начала готовиться за год и даже решила сделать перерыв в карьере, чтобы дать себе время на восстановление. В то же время, мужчины в окружении Ильвес, с которыми она обсуждала эту тему, отговаривали ее от операции и говорили, что натуральность ценится. Но она была настроена на достижение своей цели и в минувший понедельник все же отправилась в больницу.
Большим сюпризом для Сильвии стали новости, которые она узнала в регистратуре: операция была отменена по желанию врача.
Ощущение, похожее на то, которое ты испытываешь в день свадьбы после длительной подготовки, а потом ты узнаешь, что жених к тебе не выйдет,
— описала она свои ощущения.
Через полтора часа в больницу явился пластический хирург Сийм Симмо. После 10-минутной беседы с ним, Сильвия выбежала из кабинета в слезах.
Слезы от наспряжения, от счастья, чувство растерянности. Знание того, что я смогу продолжить активно играть на виолончели, быть матерью, женщиной, ощущения похожие на выигрыш в лотерею. Я благодарю доктора Симмо и буду благодарна ему до конца жизни за мое решение покинуть больницу и начать любить свое тело... естественное,
— поделилась Ильвес.