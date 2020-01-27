Девушка проучила наглого парня из приложения для знакомств, да так, что вся его жизнь пойдет под откос

На днях Кэти Пфеффер из Денвера, США, получила оскорбительные сообщения там, где их ждёшь меньше всего, — в сервисе для знакомств. Вместо комплиментов парень по имени Лейк начал разговор о её умственных способностях.

Ты одна из тех горячих девчонок, которые на самом деле просто умственно отсталые. Судя по описанию твоего профиля, это так,

– написала он девушке.

Но с такой грубостью Кэти мириться не собиралась. Поэтому она нашла соцсети парня, изучила их и наткнулась на аккаунт его отца. Самое время известить мужчину, какого он рыцаря воспитал. В сообщении жертва кибербуллинга написала: "Прошу прощения за беспокойство. Просто подумала, вам будет интересно, как ваш сын обращается с девушками".

Нашла отца этого парня за пять минут. Не надо недооценивать девушек в их способностях детектива...

В комментариях к твиту с Кэти связались другие счастливицы, которые ходили на свидание с Лейком. Они поделились новыми неприятными подробностями о парне. «Чёрт возьми, я ходила на свидание с этим парнем пару месяцев назад, и он был очень странным. Он мне рассказал, что недавно переехал и ещё не нашёл подходящую девушку», — написала lo_lindley.

Так девушка узнала, что молодой человек начинает свою карьеру в компании General Mills. Она тут же обратилась к представителям корпорации в Twitter.

@GeneralMills, с тех пор как я опубликовала первый твит, мне написали четыре девушки, которые рассказали мне, что этот парень — жестокий расист, который любит манипулировать людьми. А еще — что он работает стажером в вашей компании. Если вы хотите узнать больше, пожалуйста, напишите мне в личку,

— говорилось в публикации.