Раскроет королевские тайны? Меган Маркл может стать гостьей популярного ТВ-шоу

После того как Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских полномочий, вызвав тем самым небывалый резонанс в обществе, они открыто смогут давать интервью и высказываться на любую тему, в частности, об отношениях в монаршей семье, пишет «Сегодня».

Журналисты прогнозируют интервью Меган на шоу Эллен Дедженерес, в студии которой побывало уже много знаменитостей. Дело в том, что телеведущая стала подругой Меган после того, как они познакомились в приюте для собак. Тогда Эллен уговорила герцогиню взять домой пса по кличке Богарт. Именно после этой встречи между Элен и Меган завязались доверительные отношения.

«Эллен и Меган уже обсуждали будущее интервью. Они давно знают друг друга и стали близкими. Меган говорит, что Эллен понимает ее боль и страдания. Она чувствует, что они являются родственными душами», – передает слова инсайдера издание Daily Mail.

Кроме того, не днях у Эллен Дедженерес спросили, хотела бы ведущая ток-шоу, чтобы Меган появилась в ее студии и дала на интервью, она ответила: «Конечно, я так взволнована».