Раскроет королевские тайны? Меган Маркл может стать гостьей популярного ТВ-шоу

Меган Маркл, чьи детские фото недавно были обнародованы в Сети, может раскрыть все тайны Букингемского дворца. Дело в том, что герцогиня Сассекская планирует дать интервью популярной телеведущей Эллен Дедженерес, с которой давно находится в дружеских отношениях. по крайней мере, так считают таблоиды.
После того как Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских полномочий, вызвав тем самым небывалый резонанс в обществе, они открыто смогут давать интервью и высказываться на любую тему, в частности, об отношениях в монаршей семье, пишет «Сегодня».
Журналисты прогнозируют интервью Меган на шоу Эллен Дедженерес, в студии которой побывало уже много знаменитостей. Дело в том, что телеведущая стала подругой Меган после того, как они познакомились в приюте для собак. Тогда Эллен уговорила герцогиню взять домой пса по кличке Богарт. Именно после этой встречи между Элен и Меган завязались доверительные отношения.
«Эллен и Меган уже обсуждали будущее интервью. Они давно знают друг друга и стали близкими. Меган говорит, что Эллен понимает ее боль и страдания. Она чувствует, что они являются родственными душами», – передает слова инсайдера издание Daily Mail.
Кроме того, не днях у Эллен Дедженерес спросили, хотела бы ведущая ток-шоу, чтобы Меган появилась в ее студии и дала на интервью, она ответила: «Конечно, я так взволнована».
Меган еще не давала интервью после того, как они с Гарри приняли решение отойти от королевских обязанностей.