Принц Уильям получил от королевы Елизаветы II новый титул

В субботу, 25 января, Елизавета II пожаловала 37-летнему внуку, принцу Уильяму титул лорда и назначила его верховным комиссаром Генеральной ассамблеи церкви Шотландии, пишет «Сегодня». Об этом сообщается на официальной странице Букингемского дворца в Twitter.

В этой должности герцог Кембриджский будет представлять Ее Величество на ежегодной встрече Ассамблеи, которая пройдет в Шотландии с 16 по 22 мая, и на всех официальных мероприятиях страны.

Эта должность очень почетна, а назначаются на нее за заслуги перед обществом и только на год. Ранее верховным комиссаром были принцесса Анна, был им и принц Чарльз.