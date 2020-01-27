Принц Уильям получил от королевы Елизаветы II новый титул

Королева Елизавета II пожаловала принцу Уильяму, который провел тайную встречу с принцем Гарри, новый титул. После того как принц Гарри и Меган Маркл отошли от королевских обязанностей, герцог Кембриджский получил и новую должность, на которой он пробудет всего год.
В субботу, 25 января, Елизавета II пожаловала 37-летнему внуку, принцу Уильяму титул лорда и назначила его верховным комиссаром Генеральной ассамблеи церкви Шотландии, пишет «Сегодня». Об этом сообщается на официальной странице Букингемского дворца в Twitter.
В этой должности герцог Кембриджский будет представлять Ее Величество на ежегодной встрече Ассамблеи, которая пройдет в Шотландии с 16 по 22 мая, и на всех официальных мероприятиях страны.
Эта должность очень почетна, а назначаются на нее за заслуги перед обществом и только на год. Ранее верховным комиссаром были принцесса Анна, был им и принц Чарльз.