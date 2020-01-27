ТОП-10 сильных имен для девочек, рожденных в 2020 году

Новый 2020 год навел много шума: он открывает новое десятилетие и 12-летний лунный цикл, а также он високосный. С високосным годом связано много дурных примет и суеверий — в народе его считают самым несчастливым, неблагополучным и даже опасным. А значит, для рожденных девочек нужно подобрать сильные имена, которые будут оберегать их от бед, принесут им счастье и удачу. Эксперты сайта dailyhoro.ru составили список из 10 женских имен, которые отлично подойдут детям, рожденным в 2020 году. Возможно, какое-то их них подойдет для вашей малышки.

Характер девочки, рожденной в 2020 году

Характер ребенка, конечно, определяется не только годом рождения — новорожденная дочка получит по наследству многие черты родителей, — но все же списывать со счетов восточный гороскоп не стоит. 2020 год — год Белой Металлической Крысы. А Крыса — это животное с особенным характером.

Рожденные в год Крысы противоречивы, но при этом упорны и сильны. Они сами решают, как им жить и по какому жизненному пути идти. При этом общественное мнение и социальные рамки их не волнуют: если потребуется, условности можно и обойти. Естественно, с такой строптивой малышкой маме и папе может быть непросто. Но если не ломать характер девочки, а принимать его, тонко и мягко корректируя экстравагантные проявления, то взаимоотношения родителей с дочкой будут теплыми и близкими. Такой малышке в силу ранимости постоянно нужны будут внимание, забота и любовь.

Список сильных имен для девочек в 2020 году

1. Василиса. Хорошее имя для девочки, рожденной в год Белой Крысы. Имя имеет древнегреческие корни и дословно обозначает «царственная». Сила этого имени — в мудрости и целеустремленности. Твердости придает мужское происхождение, но это не помещает девочке быть ласковой, отзывчивой и женственной.

2. Ксения. В переводе «гостья». Имя наделяет добротой, чувственностью, честностью, но при этом и непостоянством, вспыльчивостью и чрезмерно развитым самолюбием. Однако именно благодаря природному упрямству девочка сможет ставить перед собой цели и достигать их самостоятельно, без чужой помощи.

3. Милана. Урожденное славянское имя, значение которого лежит на поверхности: многие трактуют имя Милана как «милая». Обладательница такого имени вряд ли потеряет ориентир в жизни, поскольку наделена внутренней силой, обворожительностью и женской притягательностью.

4. Антонина. Некоторые могут счесть имя устаревшим, но в современном мире мода на него возвращается. Красивое имя имеет латинские корни и мужское начало, поэтому сильный и волевой характер девочка начнет проявлять чуть ли не с самого рождения. Антонина общительна, справедлива, надежна и ответственна. Обладательница этого имени всегда и во всем руководствуется трезвым расчетом, а значит, ее трудно сбить с выбранного пути.

5. Варвара. В переводе звучит как «чужестранка». Характер юной Вари сложно назвать слабым: эта девочка проявит свои лидерские качества с раннего детства. Имя отлично гармонирует с энергетикой 2020 года, а значит, подарит ребенку защиту вместе с рассудительностью, упорством и уверенностью в своих силах.

6. Анастасия. Нежное и благородное имя, популярное во многих странах, означает «возрождение». Девочке, рожденной в 2020 году, с таким именем на роду написано быть самой счастливой, умной и успешной. Энергия имени наделяет Анастасию сильной интуицией и даром предсказывать будущее, анализировать и принимать верные решения.

7. Екатерина. Гармоничное имя для года Крысы. С древнегреческого переводится как «вечно чистая». Чистота, величественность и гордость заложены в энергетику этого имени. Более того, Екатерине предначертана счастливая судьба, так как такая девочка с детства наделена даром прорицания или предвидения.

8. Ирина. Имя происходит от имени богини Эйрены и означает «мир». Несет в себе очень мощную энергетику, наделяет свою обладательницу внутренней силой, решительностью, самостоятельностью и жизнерадостностью. С ранних лет девочка начинает активно и умело пользоваться своими яркими качествами, что оберегает ее по жизни и приносит успех.

9. Виктория. Обладательница этого имени — победительница. Во всех жизненных трудностях ее оберегает стремление к победе. Виктория, рожденная в 2020 году, будет всегда настроена на успех, уверена в себе и оптимистична по жизни. Поэтому и беды обойдут ее стороной.