ТОП-10 сильных имен для мальчиков, рожденных в 2020 году

Выбор имени для ребенка — ответственный шаг для каждого родителя. Имена становятся защитой для всех людей, но не каждое из них становится проводником в счастливое будущее. В 2020 високосном году особенно важно правильно подобрать имя, которое станет настоящим оберегом от любых неудач.
Во все времена именам придавали огромное значение, и в 2020 году эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют обратить внимание на то, по каким принципам можно выбрать идеальное имя для будущего наследника, и каких правил стоит придерживаться.
1. Имя должно подходить по знаку Зодиака, чтобы уравновешивать характер и сглаживать отрицательные черты, усиливая положительные.
2. Выбрать имя можно по святцам, чтобы обеспечить ребенку защиту ангела-хранителя. В этом случае родители нередко крестят ребенка одним именем, а в миру нарывают другим, чтобы защитить от злых людей.
3. Не стоит называть младенцев именами усопших родственников, чтобы малыши не повторяли их судеб, а также по настоянию близкой родни.
4. Выбирая необычное звучное имя, родители должны помнить о том, что образованное от этого имени отчество может звучать неблагозвучно.
2020 год накладывает отпечаток на характер малышей, и астрологи отмечают, что мальчики, рожденные в високосный год, обладают жизнерадостным темпераментом, оптимистично настроены и целеустремленны. С возрастом такие дети проявляют все больше активности, предпочитая шумные компании одиночеству.
Из отрицательных черт можно отметить склонность к распространению слухов и некоторую злопамятность, из-за которой таким мальчикам в школьные годы сложно сходиться с людьми. Тем не менее, выбрав истинных друзей, дети, рожденные в 2020 году становятся преданными компаньонами и готовы на многое ради дружбы.
Мальчики этого года рождения проявляют склонность к творчеству и уже с ранних лет радуют родителей усидчивостью и готовностью приложить усилия для получения необходимого результата. Любовь к творчеству часто становится профессией, поэтому таким детям лучше всего выбирать работу умственную, а не физическую.
Сильные имена для мальчиков на 2020 год
2. Виктор. В переводе с латинского это имя означает «победитель». В високосный год мальчик, названный этим именем, вырастет целеустремленным и талантливым. Ему потребуется совсем немного времени, чтобы определиться с профессией, и в будущем его ждет множество побед.
3. Дмитрий. Это имя будет прекрасным оберегом для мальчика. Оно указывает на уравновешенный характер, любовь к труду, заботу и внимание к близким. С юных лет Дмитрий готов заботиться о ближних и помогать всем, кому это требуется. Родителям важно научить ребенка с таким именем умению находить компромиссы, чтобы обеспечить ему блестящее будущее.
4. Михаил. В переводе это имя значит «подобный Богу». Названный этим именем ребенок растет спокойным, его редко касаются кризисы переходного возраста и душевные терзания. Благодаря этому имени мальчики будут быстро находить нужное направление, ведущее к успеху, не проявляя при этом эгоизма.
5. Никита. С древнегреческого это имя переводится как «победитель». Такое имя характеризует людей целеустремленных и активных, способных загораться идеями и воплощать в жизнь смелые задумки. Никиты заботятся о родителях, а также способны на блестящую карьеру, особенно если профессия связана с ответственностью и организацией.
6. Николай. Названных этим именем отличают сила и уверенность. С ранних лет мальчики проявляют интерес к технике, а также обладают чрезвычайно развитой эмпатией. Из них вырастают прекрасные руководители, которые честны перед подчиненными и не корыстны.
7. Евгений. Сам перевод имени с греческого — «благородный» говорит о мягком характере малыша. Характер Евгения бесконфликтный, однако в случае опасности он сможет постоять как за себя, так и за тех, кто оказался в беде. В високосном году дети, названные таким именем, будут успешно избегать непредвиденных трудностей и находить способы привлечения в жизнь удачи.
8. Тимофей. Это имя может стать самым сильным оберегом для малыша. С греческого оно переводится как «почитающий Бога». Названные этим именем мальчики не стремятся к конфликтам и умеют обходить стороной агрессивных личностей, но это не значит, что они не могут постоят за себя и близких. Тимофеи весьма эрудированы, и это позволяет им быстро встать на ноги после получения образования.
9. Максим. В переводе с латыни — великий. Имя указывает на уравновешенный характер, умение верно расставлять приоритеты и подчинять себе обстоятельства. Мальчики, названные этим именем, обладают огромным преимуществом и могут во всем полагаться на свою удачливость.