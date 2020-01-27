ТОП-10 сильных имен для мальчиков, рожденных в 2020 году

Во все времена именам придавали огромное значение, и в 2020 году эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют обратить внимание на то, по каким принципам можно выбрать идеальное имя для будущего наследника, и каких правил стоит придерживаться.

1. Имя должно подходить по знаку Зодиака, чтобы уравновешивать характер и сглаживать отрицательные черты, усиливая положительные.

2. Выбрать имя можно по святцам, чтобы обеспечить ребенку защиту ангела-хранителя. В этом случае родители нередко крестят ребенка одним именем, а в миру нарывают другим, чтобы защитить от злых людей.

3. Не стоит называть младенцев именами усопших родственников, чтобы малыши не повторяли их судеб, а также по настоянию близкой родни.

4. Выбирая необычное звучное имя, родители должны помнить о том, что образованное от этого имени отчество может звучать неблагозвучно.

5. Существует поверье, что рожденным в високосные года улыбается удача, однако путь их будет полным испытаний. Оградить малышей от проблем помогут имена с двумя согласными буквами подряд. Считается, что такие имена обеспечат младенцев сразу двумя ангелами-хранителями.

Характер мальчика, родившегося в год Крысы

2020 год накладывает отпечаток на характер малышей, и астрологи отмечают, что мальчики, рожденные в високосный год, обладают жизнерадостным темпераментом, оптимистично настроены и целеустремленны. С возрастом такие дети проявляют все больше активности, предпочитая шумные компании одиночеству.

Из отрицательных черт можно отметить склонность к распространению слухов и некоторую злопамятность, из-за которой таким мальчикам в школьные годы сложно сходиться с людьми. Тем не менее, выбрав истинных друзей, дети, рожденные в 2020 году становятся преданными компаньонами и готовы на многое ради дружбы.

Мальчики этого года рождения проявляют склонность к творчеству и уже с ранних лет радуют родителей усидчивостью и готовностью приложить усилия для получения необходимого результата. Любовь к творчеству часто становится профессией, поэтому таким детям лучше всего выбирать работу умственную, а не физическую.

Сильные имена для мальчиков на 2020 год

1. Василий. Древнегреческое имя для мальчика — отличный выбор. В переводе оно означает «царственный». Имя наделяет малыша трудолюбием и уравновешенным характером, а также упрямством, необходимым для достижения поставленных задач. В будущем мужчина с таким именем Древнегреческое имя для мальчика — отличный выбор. В переводе оно означает «царственный». Имя наделяет малыша трудолюбием и уравновешенным характером, а также упрямством, необходимым для достижения поставленных задач. В будущем мужчина с таким именем создаст крепкую семью и будет трудиться на ее благополучие.

2. Виктор. В переводе с латинского это имя означает «победитель». В високосный год мальчик, названный этим именем, вырастет целеустремленным и талантливым. Ему потребуется совсем немного времени, чтобы определиться с профессией, и в будущем его ждет множество побед.