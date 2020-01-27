Облысевшая Пугачева без морщин на фото шокировала Сеть

Однако в погоне за ускользающей молодостью и желанием соответствовать возрасту своего супруга певица ясно переусердствовала, что не ускользнуло от простых обывателей сетевого пространства.

Недавно на вечеринке в честь празднования 60-летия Игоря Николаева 70-летняя Пугачева удивила поклонников невероятно молодым лицом.

Однако, как оказалось, борьба с возрастом не единственная проблема певицы. Из-за такой неприятной проблемы как алопеция (облысение) за многие годы у нее скопилось множество париков. Но иногда она опрометчиво может себе позволить выйти в свет без «прикрытия», что не остается без внимания со стороны назойливых папарацци. Они то и предали огласке ее «маленькую тайну».

Судя по фотографиям, Алла Борисовна начала активно терять волосы. Неизвестно, что спровоцировало облысение звезды, но фанаты начали беспокоиться за народную любимицу. Среди причин могут быть такие проблемы как нехватка витаминов или попросту старость.

В свою очередь, многие связывают помолодевший внешний вид артистки с ее худобой и хорошим косметическим уходом за лицом, другие уверены, что это связано с очередными манипуляциями у пластического хирурга. В пользу этой версии говорит тот факт, что Пугачева перестала быть похожей сама на себя.

Видимо, уставшая жить под постоянным прицелом хейтеров и критиков, Алла Борисовна в шуточной манере на своей странице в Instagram поделилась секретом эффективной борьбы с морщинами для тех, кому уже за 70. «Моя вуаль, моя крепость. Рекомендую всем дамам 70+», - написала певица.

Шутка Пугачевой пришлась по душе фолловерам.