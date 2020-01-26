Как в 12 лет Джим Керри оказался бездомным

В 12 лет оказался на улице

Керри рос в небогатой семье. Его мать долгое время страдала неврозом и не имела возможности зарабатывать, в то время как его отец мечтал о карьере музыканта, работая в юридической конторе. Когда отец актера потерял единственную работу, их семья оказалась на улице. Джиму вместе с родителями пришлось ночевать в машине несколько месяцев. Тогда маленький мальчик впервые пошел работать. Он подрабатывал уборщиком на заводе, ночным сторожем и дворником.

Долгие годы не мог справиться с депрессией

Актер, подаривший миллионам зрителей улыбку, сам долгое время страдал от депрессивного расстройства. Во многих интервью Керри признавался, что подумывал о самоубийстве. Такие мысли не покидали актера даже на пике его карьеры. В 2015 году трагическая гибель его девушки только усугубила ситуацию. Сейчас актер утверждает, что чувствует себя намного лучше. Но стоит отметить, что Джиму потребовалось несколько лет для того, чтобы избавиться от постоянной тревоги и суицидальных мыслей.

Никого не было рядом

Джим часто упоминал, что в детстве у него были проблемы в общении со сверстниками. Именно поэтому долгое время его лучшим другом оставалось зеркало. Актер запирался в своей комнате и проводил по несколько часов возле небольшого зеркала, стоявшего на его письменном столе. Мальчик корчил рожицы своему отражению и представлял себя великим актером.

Лучше стимула и не придумаешь

В 1992 Керри твердо решил, что станет еще одной звездой Голливуда. Тогда он выписал себе чек, в котором было прописано, что через три года он сможет обналичить 10 миллионов долларов. В то время актер только мечтал о больших гонорарах. Он даже не мог себе представить, что 90-е станут настолько успешными. В 1992 и 1994 годах всем известные кинокартины «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» и «Маска» принесли знаменитости даже больше, чем запланированные 10 миллионов.

Он умеет не только смешить