Ида Галич вспомнила, как танцующая в лифчике Водонаева спасла ее от позора

Ида Галич является одним из самых популярных блогеров российского Instagram. За ее вайнами следят больше 6,5 миллионов подписчиков, которые ценят в 29-летней брюнетке юмор, иронию и сарказм. Интернет-звезда не стесняется быть смешной и веселить народ, при этом в жизни она почти не отличается от экранных образов — старается всем поднимать настроение и радовать публику.

Сейчас Галич ждет ребенка, поэтому в свободное время старается побольше общаться с подписчиками и отвечать на их вопросы. Так, недавно ее спросили, было ли что-то такое, от чего ей до сих пор стыдно в жизни. Ида не стала отнекиваться и вспомнила забавную историю с Аленой Водонаевой, которая произошла на открытии бара Анны Седоковой в центре Москвы. Звезда «ДОМа-2» отвлекла от нее внимание, станцевав в нижнем белье.

ФОТО: Скриншот Instagram

Водонаева часто попадает в скандальные истории. Так, в прошлом году она развелась со вторым супругом, ди-джеем Алексеем Косинусом. По ее словам, причиной расставания стали не только плотные рабочих графики двух знаменитостей, но и финансовый вопрос. В одном из интервью она обмолвилась, что если бы музыкант был миллионером, все бы сложилось иначе.