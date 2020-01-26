Ида Галич вспомнила, как танцующая в лифчике Водонаева спасла ее от позора

Известный блогер не замечена в громких скандалах, потому что умеет относиться ко всему с юмором и иронией. Так, когда ее попросили вспомнить о стыдном моменте в жизни, то она рассказала смешную историю, связанную экс-звездой «ДОМа-2», пишет Starhit.ru.
Ида Галич является одним из самых популярных блогеров российского Instagram. За ее вайнами следят больше 6,5 миллионов подписчиков, которые ценят в 29-летней брюнетке юмор, иронию и сарказм. Интернет-звезда не стесняется быть смешной и веселить народ, при этом в жизни она почти не отличается от экранных образов — старается всем поднимать настроение и радовать публику.
Сейчас Галич ждет ребенка, поэтому в свободное время старается побольше общаться с подписчиками и отвечать на их вопросы. Так, недавно ее спросили, было ли что-то такое, от чего ей до сих пор стыдно в жизни. Ида не стала отнекиваться и вспомнила забавную историю с Аленой Водонаевой, которая произошла на открытии бара Анны Седоковой в центре Москвы. Звезда «ДОМа-2» отвлекла от нее внимание, станцевав в нижнем белье.
Водонаева часто попадает в скандальные истории. Так, в прошлом году она развелась со вторым супругом, ди-джеем Алексеем Косинусом. По ее словам, причиной расставания стали не только плотные рабочих графики двух знаменитостей, но и финансовый вопрос. В одном из интервью она обмолвилась, что если бы музыкант был миллионером, все бы сложилось иначе.
В несколько дней назад широкую огласку получило ее высказывание о русском народе, который она назвала быдлом. Многих пользователей оскорбили такие слова, а телеведущую даже позвали в ток-шоу на федеральные каналы, чтобы прояснить ситуацию. После депутаты даже предложили оштрафовать ее на 1,5 миллиона евро, якобы это усмирит пылкий нрав скандальной журналистки, но она посоветовала обратить внимание на других комментаторов, которые высказываются по самым разным политическим и социальным вопросам.