Памела Андерсон впервые показала фото с новым супругом

Американская актриса и модель Памела Андерсон опубликовала фотографию со своим новым супругом — продюсером Джоном Питерсом. Фото появилось в Instagram фотомодели.
Это первый их совместный портрет с момента тайной свадьбы, которую пара сыграла в Малибу. На свежем черно-белом снимке Памела запечатлена с широкой счастливой улыбкой, а ее новоиспеченный супруг скрыл взгляд за солнечными очками.
Фотографию Памелы Андерсон с супругом смотрите ЗДЕСЬ!
52-летняя Памела Андерсон и 74-летний Джон Питерс сыграли тайную свадебную церемонию 20 января в американском городе Малибу. Первая встреча будущих супругов состоялась более 30 лет назад.