Памела Андерсон впервые показала фото с новым супругом

Это первый их совместный портрет с момента тайной свадьбы, которую пара сыграла в Малибу. На свежем черно-белом снимке Памела запечатлена с широкой счастливой улыбкой, а ее новоиспеченный супруг скрыл взгляд за солнечными очками.