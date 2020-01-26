Вс, 26.01.2020
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Памела Андерсон впервые показала фото с новым супругом

Джон Питерс и Памела Андерсон

ФОТО: /AP

Молодожены тайно сыграли свадьбу в середине января в американском городе Малибу, сообщает Life.ru.

Американская актриса и модель Памела Андерсон опубликовала фотографию со своим новым супругом — продюсером Джоном Питерсом. Фото появилось в Instagram фотомодели.

Это первый их совместный портрет с момента тайной свадьбы, которую пара сыграла в Малибу. На свежем черно-белом снимке Памела запечатлена с широкой счастливой улыбкой, а ее новоиспеченный супруг скрыл взгляд за солнечными очками.

Фотографию Памелы Андерсон с супругом смотрите ЗДЕСЬ!

52-летняя Памела Андерсон и 74-летний Джон Питерс сыграли тайную свадебную церемонию 20 января в американском городе Малибу. Первая встреча будущих супругов состоялась более 30 лет назад.

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