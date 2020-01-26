Сын Никаса Сафронова с распущенными волосами блаженствует на берегу океана

Сын Никаса Сафронова — Лука — разместил на своей странице в Instagram романтичную фотографию с отдыха.

В кадре Сафронов-Затравкин позирует на фоне пальм, голубого неба и лазурного океана. Артист распустил волосы, умиротворенно прикрыл глаза и чуть приподнял подбородок. В описании снимка он признался, что так и не смог придумать названия для новой фотографии, и попросил поклонников помочь ему в этом.

Подписчики Луки принялись активно предлагать свои версии, многие из которых были связаны с одеждой звезды — футболкой с изображением тигра.

«Свирепый тигр», «Когда съел тигра», — пишут пользователи.

Вторая по популярности тема возможной подписи — атмосфера спокойствия и расслабленности, которая царит в кадре.

«Дзен», «Гармония», «Блаженство и умиротворение», — предложили Сафронову-Затравкину подписчики.

Некоторые юзеры подошли к вопросу с юмором и предложили назвать снимок в шутливом ключе.