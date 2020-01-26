Сын Никаса Сафронова с распущенными волосами блаженствует на берегу океана

Пианист обратился к своим подписчикам с просьбой помочь ему придумать название к снимку, пишет Пятый канал.
Сын Никаса Сафронова — Лука — разместил на своей странице в Instagram романтичную фотографию с отдыха.
В кадре Сафронов-Затравкин позирует на фоне пальм, голубого неба и лазурного океана. Артист распустил волосы, умиротворенно прикрыл глаза и чуть приподнял подбородок. В описании снимка он признался, что так и не смог придумать названия для новой фотографии, и попросил поклонников помочь ему в этом.
Подписчики Луки принялись активно предлагать свои версии, многие из которых были связаны с одеждой звезды — футболкой с изображением тигра.
«Свирепый тигр», «Когда съел тигра», — пишут пользователи.
Вторая по популярности тема возможной подписи — атмосфера спокойствия и расслабленности, которая царит в кадре.
«Дзен», «Гармония», «Блаженство и умиротворение», — предложили Сафронову-Затравкину подписчики.
Некоторые юзеры подошли к вопросу с юмором и предложили назвать снимок в шутливом ключе.
«Лука, вы меня ждете! Я — ваша судьба!», «Я такая бегу, а волосы назад», — комментируют поклонники пианиста.