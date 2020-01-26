Пять причин не заводить кошку

Аллергия

Конечно, аллергия есть не у всех. И даже если она и есть, то не обязательно именно на кошек. Бывает, что собаки или какие-то продукты тоже становятся ее источником. Но все-таки советуем предварительно проверить себя и своих домочадцев на аллергию, а то потом придется срочно избавляться от кота, кому-то его отдавать. Ведь аллергическая реакция — это не просто сыпь или насморк, иногда люди начинают задыхаться.

Инфекции

Да, кошки являются переносчиками сразу нескольких опасных инфекций. Самая популярная из них — это лишай. Наверняка многие владельцы хвостатых хоть раз в жизни сталкивались со странными образованиями на коже, которые чешутся и мешают. Вот, это и есть лишай.

Порча вещей

Как бы вы ни воспитывали кота, вещи он все равно будет портить. Сначала будет не туда ходить в туалет, пока еще не научился. Потом будет драть когти об диваны и кресла. Далее начнет сталкивать предметы с высоты. А еще он будет ходить по столам. Так что сами решайте, готовы ли вы к этому.

Ответственность

Все-таки кот, это живое существо. И вы будете нести всю жизнь за него ответственность. Вам его лечить, кормить, содержать. И делать это так, чтобы ему было хорошо и комфортно. Так что тут тоже только вам решать, справитесь ли вы или уже нет. Только вы сами можете принять это решение.

Бессонные ночи