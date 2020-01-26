С шоу Дмитрия Шепелева требуют миллион за обман

60-летний Евгений Самусенко согласился на участие в передаче ради пиара жены. По его словам, Милена Дейнеги с трудом уговорила супруга пойти на Первый канал. Однако бизнесмен все же решил появиться в эфире за 50 тысяч рублей. «Меня с женой пригласили принять участие в программе Шепелева и изобразить историю, как будто у Милены пропало подаренное мной свадебное колье с бирманскими сапфирами на 68 каратов и бриллиантами на 22 карата стоимостью несколько сотен тысяч долларов», — признался Самусенко.

Евгений заявил, что по сценарию причастным к исчезновению колье должен был стать якобы молодой любовник Милены — Илья Горовой. Но организаторы шоу решили выставить вором самого Самусенко. Как отметил бизнесмен, дорогое украшение на самом деле никуда не пропало, а по показаниям полиграфа именно он оказался виновным. «Я и раньше подозревал, что полиграфолог Роман Устюжанин озвучивает не реальные показания, а такие, какие нужны создателям программы. Но в данном случае это стало очевидным. А самое неприятное — на этом программа закончилась. Ничего возразить мне не дали», — добавил меценат.

Самусенко не стал молчать, он тут же связался с организаторами ток-шоу. Евгений потребовал у редактора по имени Шамиль вырезать из программы недостоверную информацию. Несмотря на просьбу Евгения, передача вышла в эфир в том виде, в каком была снята. Самусенко был вынужден обратиться в Останкинский суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он также потребовал выплатить миллион рублей за нанесенный вред. «Я предоставил нотариально заверенные показания геммолога — специалиста по оценке драгоценных камней, который видел колье перед съемками и подтвердил, что его никто не крал», — подытожил муж Милены Дейнеги.