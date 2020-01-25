Тейлор Свифт отказалась от выступления на Грэмми 2020: известна причина

Американская певица должна была появиться на сцене с феминистическим гимном Man, однако организаторы решили отменить выступление, чтобы не разжигать гендерный конфликт.

Судя по всему, 62-я ежегодная премия Грэмми 2020 станет едва ли не самым резонансной за всю историю существования церемонии. Самое громкое событие в мире музыки смогло стать одной из самых популярных тем в сети за несколько недель до своего начала. После обвинений в сексуальных домогательствах и дискриминации по гендерному признаку, Тейлор Свифт решила не добавлять масла в огонь и отказалась от выступления на престижной церемонии.

Самая богатая исполнительница, гонорары которой уже на протяжении пяти лет превышают доходы коллег на просторах музыкальной индустрии, планировала предстать на сцене Грэмми 2020 с песней Man. Сингл звездной американки поднимает громкую тему гендерного неравенства в обществе: «Мне так надоело бежать так быстро, как я могу. Интересно, если бы я была мужчиной, то добралась бы туда быстрее?»

Организаторы музыкальной премии решили отказаться от этого номера, чтобы не разжигать резонансный скандал вокруг Грэмми 2020, связанный с увольнением с должности бывшей руководительницы Деборы Дуган.

Стоит отметить, что в этом году Тейлор Свифт претендует на победу в двух номинациях – «Песня года» с треком Love и «Лучшее соло-исполнение в стиле поп». Знаменитость пропустила престижную премию Грэмми и в прошлом году. Тогда она была номинирована в категории «Лучший вокальный поп-альбом». Артистка отдала предпочтение кинопремии BAFTA в Лондоне, которая проходила в тот же день, поддержав своего любимого Джо Элвина, который представлял на премии фильм «Фаворитка».