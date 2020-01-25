Face опубликовал видеоинструкцию, как правильно собирать передачу в СИЗО

Рэпер Face (Иван Дремин) опубликовал на своем YouTube-канале видеоролик, в котором показал, как необходимо правильно собирать передачу для тех, кто находится в следственном изоляторе. Об этом сообщила Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».
Русский TVNET пишет, что видео касалось фигуранта «Московского дела» Егора Лесных, которого приговорили к 3 годам колонии. Лесных стал одним из фигурантов «Московского дела». Суд признал его виновным в том, что на митинге в Москве он применил насилие к сотруднику полиции.
На видео Face, Блинова и Миняйло разворачивают шоколадные конфеты, чтобы не было обертки, а пряники складывают в прозрачный пакет.
По словам Блиновой, при подготовке передачи в СИЗО фруктов и овощей следует сохранять наклейки из магазина, чтобы был указан вес.
Это дополнительное подтверждение, что это томаты, что никто туда ничего не подсыпал,
– объяснила она.
Что касается круп, то можно только те, что не требуют варки.
«Многим людям интересно, почему я этим занимаюсь, почему я собираю передачу человеку, которого я лично не знаю... Егор как и многие ребята, которые были осуждены и еще ждут суда, не сделали ничего страшного, ничего такого, что заслуживает суда, и уж точно они не заслуживают тюремных сроков», – завершает Face ролик речью.
Он убежден, что не обязательно прыгать на танк, бороться с ветряными мельницами, но необходимо стараться защищать свои интересы.
«Каждый может попасть в подобную ситуацию и уехать на трешку ни за что. Мы должны бороться за свои интересы мирным путем, но должны бороться», – отмечает он.
Рэпер поясняет, что есть, которыми можно помочь осужденным, а это обязательно отразится на обществе.
Поэтому я здесь сижу и делаю абсолютно маленький, но хороший поступок, чтобы помочь Егору, а через него и всем ребятам, кто страдает от несправедливости и нашей системы,
– подытожил он.
Напомним, «Московское дело» — это серия уголовных дел, возбужденных сначала по 212 статье УК РФ («Массовые беспорядки»), а затем переквалифицированных на статью 318 УК РФ ("«Применение насилия к представителям власти»). Большая часть дел была возбуждена по итогам массовой акции протеста оппозиции 27 июля в Москве.