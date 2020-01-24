Певица Азиза впервые станет матерью в 55 лет

Певица Азиза всегда пользовалась успехом у мужчин. Ее яркая внешность манила представителей сильного пола. Звезда не раз говорила, что в ее жизни редко наступали моменты одиночества. Но наладить личную жизнь ей пока не удалось. Впрочем она совсем не переживает по этому поводу, а жалеет только о том, что не стала в молодости мамой.

Азиза даже задумывалась о суррогатном материнстве. Но сейчас склонена к тому, чтобы взять малютку из детдома.

«У меня даже есть специальные люди, помогающие в этом деле. Конечно, рассматриваю только российские дома малютки. Больше всего хочу стать мамой для девочки! Какого возраста? Наверное, около года», - говорит певица.

Азиза уверена, что почувствует, ее это ребеночек или нет: «Я в том моральном состоянии и положении, когда чувствую душу другого. Просто при встрече с малышом надо будет понять, предназначен он тебе или нет. Давно занимаюсь духовными практиками, верю, обязательно встречу ту самую девочку!»