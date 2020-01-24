Оштрафованная за кокаин Наталья Бочкарева избавляется от легендарного автомобиля

Актриса театра и кино Наталья Бочкарева, ранее оштрафованная за хранения наркотических препаратов, решила продать свой автомобиль марки Cadillac, ставший, по ее словам, уже легендарным.

Объявление о продаже белого авто артистка опубликовала в своем микроблоге в социальной сети Instagram. В сообщении она заметила, что ездить на заднем сиденье не так уж и плохо, в особенности потому, что появляется возможность решить очень много вопросов и текущих дел.

«Сегодня окончательно решила продавать своего любимого, я бы сказала, даже самого любимого, коня. Жалко, что скучает без дела. Ему нужен хозяин!» — написала Бочкарева.

Напомним, видеозапись с моментом задержания актрисы появилась в Сети в октябре прошлого года. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Бочкаревой и предложили ей пройти медицинское освидетельствование, от которого звезда сериала «Счастливы вместе» отказалась. При обыске у нее в нижнем белье нашли 0,69 грамма кокаина. Следствие возбудило в отношении Бочкаревой уголовное дело, а также два административных.