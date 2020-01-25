Фото: Любовь Успенская в мужской одежде удивила преображением

Новая героиня модного разбора «Экспресс газеты» — Любовь Успенская. Новый образ певицы — риск для дам из категории 60+!
Любовь Успенская доказывает: «баба — ягодка опять» не только в 45, но и в 60+. В феврале королеве шансона исполнится 66 лет, а она будто молодеет. То замуж за Филиппа Киркорова соберется, то на уроки фламенко запишется, то заявит о желании вновь стать матерью! О гардеробе и говорить не приходится: страсть Любови к мини-длинам и сияющим материалам неискоренима.
Как заявляет Успенская, почти отсутствующие юбки — это не только красиво, но и удобно. «В последнее время отдаю предпочтение коротким платьям. Мне в них комфортно: я не цепляюсь каблуками, не боюсь упасть. Каждое мое платье стоит 50 тысяч евро. Правда, места в моей гардеробной не хватает», — вздыхает звезда, говоря о шкафчике в 300 квадратов.
Любит Люба не только сексуальность, но и неожиданные приемы. На недавнем концерте певица появилась в черном костюме в белую полоску и кепке, за что услышала сравнения с гангстерами и мужчиной.
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Сегодня на концерте исполнила песню легендарного Владимира Высоцкого🙏🏻 Очень переживала и нервничала перед выходом на сцену, как не крути - это большая ответственность! Но я счастлива и рада была прикоснуться к этой великой музыкальной истории❤️ В моей жизни много чего было, но сегодняшний день был особенным☄️❤️ Концерт вы скоро сможете увидеть в эфире Первого Канала 👍🏻🔥 Как вам такой образ, друзья?) За него отдельно хочу поблагодарить замечательного стилиста @olga_seregyna❤️ ⠀ #высоцкий #успенская #концерт #топ #интересное #новое