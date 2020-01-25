Фото: Любовь Успенская в мужской одежде удивила преображением

Любовь Успенская доказывает: «баба — ягодка опять» не только в 45, но и в 60+. В феврале королеве шансона исполнится 66 лет, а она будто молодеет. То замуж за Филиппа Киркорова соберется, то на уроки фламенко запишется, то заявит о желании вновь стать матерью! О гардеробе и говорить не приходится: страсть Любови к мини-длинам и сияющим материалам неискоренима.

Как заявляет Успенская, почти отсутствующие юбки — это не только красиво, но и удобно. «В последнее время отдаю предпочтение коротким платьям. Мне в них комфортно: я не цепляюсь каблуками, не боюсь упасть. Каждое мое платье стоит 50 тысяч евро. Правда, места в моей гардеробной не хватает», — вздыхает звезда, говоря о шкафчике в 300 квадратов.