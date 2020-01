Победитель уже известен? Букмекеры пророчать победу в Eesti Laul именно этому исполнителю

Среди 24 претендентов на победу пока лидирует Уку Сувисте с песней What Love Is с коэфициентом 3,35. С большим отрывом - 4,36 - на втором месте Яагуп Туйск с песней Beautiful Lie.

На третьем месте расположился Расмус Рандвеэ с песней Young (4,50), на четвертом - Стефан с песней By My Side (5,15). Пятерку закрывает Лайра с песней Break Me (9,0).