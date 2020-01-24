Победитель уже известен? Букмекеры пророчать победу в Eesti Laul именно этому исполнителю

Ставки можно делать не только на спорт, но и на музыкальные мероприятия, например, на победителя в конкурсе Eesti Laul, пишет Sky.ee.
Букмекерская контора Betsafe уже несколько лет подряд предлагает сделать ставку на одного из конкурсантов Eesti Laul. И многие уже поставили на своих фаворитов, поэтому уже сложилась промежуточная картина.
Среди 24 претендентов на победу пока лидирует Уку Сувисте с песней What Love Is с коэфициентом 3,35. С большим отрывом - 4,36 - на втором месте Яагуп Туйск с песней Beautiful Lie.
Даже на такой ранней стадии нахождение на лидирующих позициях в рейтинге букмекеров заслуживает внимания, потому что даже несмотря на то, что рейтинг в последующие недели будет меняться, артист, который находится на первом месте вероятнее всего победит. Например, так случилось в прошлом году, когда главный фаворит букмекеров Виктор Крон в итоге победил и представил Эстонию на "Евровидении".
На третьем месте расположился Расмус Рандвеэ с песней Young (4,50), на четвертом - Стефан с песней By My Side (5,15). Пятерку закрывает Лайра с песней Break Me (9,0).