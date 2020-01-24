Победитель уже известен? Букмекеры пророчать победу в Eesti Laul именно этому исполнителю

Букмекерская контора Betsafe уже несколько лет подряд предлагает сделать ставку на одного из конкурсантов Eesti Laul. И многие уже поставили на своих фаворитов, поэтому уже сложилась промежуточная картина.

Uku Suviste Уку Сувисте ФОТО: Pressifoto

Среди 24 претендентов на победу пока лидирует Уку Сувисте с песней What Love Is с коэфициентом 3,35. С большим отрывом - 4,36 - на втором месте Яагуп Туйск с песней Beautiful Lie.

Даже на такой ранней стадии нахождение на лидирующих позициях в рейтинге букмекеров заслуживает внимания, потому что даже несмотря на то, что рейтинг в последующие недели будет меняться, артист, который находится на первом месте вероятнее всего победит. Например, так случилось в прошлом году, когда главный фаворит букмекеров Виктор Крон в итоге победил и представил Эстонию на "Евровидении".