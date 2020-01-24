Мартин Репинский заявил, что развелся с Сирет Котка из-за ее измены

16 января брак эстонских политиков Мартина Репинского и Сирет Котка был официально расторгнут в Таллиннском ЗАГСе, а неделю спустя в Йыхви появился плакат с признаниями в любви Екатерине Васильевой. Буквально на следующий день страсти накалились еще сильнее, ведь Сирет Котка дала провокационное интервью журналу Kroonika, в котором призналась, что Мартин неоднократно пытался вернуть ее расположение. Более того, в последний раз он связался с ней через день после развода и сообщил, что расстался с Екатериной. Но так ли обстояли дела?

Сегодня, 24 января, Мартин Репинский дал свой комментарий относительно сложившейся ситуации в Facebook.

«Мы с Екатериной всегда воздерживались от комментариев на тему нашей личной жизни. К сожалению, до общественности со стороны Сирет Котка была донесена ложная информация, которая крайне неприятна как нам, так и нашим близким.

Начну с того, почему мы с Сирет Котка разошлись. Это действительно было моим решением. Причиной стали незаконченные отношения Сирет Котка с бывшим мужчиной. Ко мне попали факты, на основании которых она была вынуждена признаться в том, что её, длившиеся почти 10 лет отношения продолжались на тот момент, когда мы были вместе. Мне было очень больно, и я понял, что не вижу больше Сирет Котка в качестве своей жены.

На тот момент я был старейшиной, и мы решили остаться профессиональными и не объявлять о своём решении сразу, а в марте развестись.

Я не остался один, в какой-то момент мы с Екатериной поняли, что любим друг друга. У Екатерины двое детей, высшее образование, она активна и деятельна, как в политике, так и в предпринимательстве, несколько лет она была директором компании Redmond Eesti OÜ. Между нами возникло настоящее чувство, начиная с мая мы начали жить вместе. Дети Кати мне очень близки, иногда у нас ночует мой старший сын, Иван.

В течение прошлого года, Сирет Котка постоянно писала и звонила не только мне, но и Екатерине. Её целью было развести нас. Я подал заявление в суд на развод. Сирет обещала, что если я его заберу, то она согласится развестись через загс и будет давать мне нашего сына. Этого она не сделала, и я был вынужден снова подать заявление.

Наши отношения с Катей сильные и прочные. Основой каждых отношений являются доверие, честность и любовь. И это именно то, на чём строится наша семья»,

— написал политик и сопроводил публикацию их совместным снимком.