Певица Билли Айлиш рассказала о желании покончить с собой

18-летняя звезда, недавно получившая сразу шесть номинаций на музыкальную премию «Грэмми», заявила, что успех и связанная с ним потеря некоторых друзей привели ее к депрессии. «Я была так несчастна в прошлом году и так безрадостна. Не хочу сгущать краски, но я сомневалась, что доживу до 17», — поделилась артистка.

Она вспомнила, что однажды думала о суициде. «Я думаю о том случае в Берлине. Я была одна в своем отельном номере, и я помню, что там было окно. Боже, я помню, как плакала, потому что думала о том, как умру», — призналась Айлиш. Она пояснила, что не пошла на этот шаг из-за своих близких. В настоящее время исполнительница посещает психотерапевта.

14 января стало известно, что Билли Айлиш запишет титульную песню для нового фильма бондианы «Не время умирать». «Просто чокнуться — во всех смыслах. Это большая честь. "Джеймс Бонд" — самая крутая кинофраншиза на все времена. Я все еще в шоке», — отреагировала певица.