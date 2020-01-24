«Обнуляться»: певица Zivert поведала о своем отдыхе на Мальдивах

И каждое утро сохранять традицию есть блинчик с нутеллой и при этом каждый раз говорить местному парню, очень аккуратно и с любовью, готовящему его при тебе, что он делает лучшие панкейки с нутеллой в мире и получать в ответ его реакцию, каждый раз такую искреннюю, будто я говорю это ему впервые или будто ему говорят это впервые в принципе, а он всю жизнь так ждал только этой самой похвалы,