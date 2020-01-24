Один из хитов группы «Тату» стал платиновым в Великобритании

Российская группа «Тату», основанная в 1999 году и состоящая из двух солисток Лены Катиной и Юли Волковой, стала когда-то настоящим открытием не только для соотечественников, но и для слушателей, живущих за границей, рассказывает Joinfo.com.

Песня «All the things she said» получила платиновый статус

Англоязычная версия известной всем песни «Я сошла с ума» через 18 лет после премьеры до сих пор невероятно популярна в Великобритании. Причем, настолько, что Британская ассоциация производителей фонограмм присвоила хиту платиновый статус! Об этом сообщается на сайте организации.

С момента релиза композиции в 2002 году, по миру было продано 600 тысяч копий. Этого стало достаточно для присвоения треку такого высокого статуса.

Песня «All the things she said» до сих пор в ротации на многих зарубежных радиостанциях, а клип на нее с 2009 года набрал более 200 миллионов просмотров на YouTube.

Группа «Тату» тогда и сейчас

Появление Юли Волковой и Лены Катиной на сцене в 1999 году с песней «Я сошла с ума» стало настоящей революцией. Девочки, которым на тот момент было 14 и 15 лет, мгновенно стали популярными. Последующие хиты, такие как «Нас не догонят», «30 минут», «Простые движения» и многие другие, только добавили масла в этот огонь. В 2003 году «Тату» представили Россию на международном конкурсе «Евровидение» в 2003 году. Песня «Не верь, не бойся, не проси» заняла почетное третье место.

В марте 2009 Юля Волкова и Лена Катина объявили о том, что группа больше не будет существовать и занялись каждая сольной карьерой. Сейчас Лена Катина успешно исполняет песни, преимущественно, на английском языке. Напомним, что в начале января Лена Катина выступила со своим сольным концертом в Таллинне.