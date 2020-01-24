Десять странных поступков любителей кошек. Сколько из них совершаете вы?

Вот 10 поступков и привычек, которые мы заметили у себя, своих домочадцев и у своих друзей. По всему миру достаточно таких «сумасшедших», которые:

1. бегают по дому с криками «Вы только посмотрите, что он делает!», когда питомец делает что-то забавное. В конце концов, все должны знать, как мило кот Бориска лежит на старом мониторе!

2. И, конечно, обязательно фотографируют. У вас тоже фотографий питомцев больше, чем своих собственных?

3. Проявляют чудеса терпения, когда на ногах спит кот. Ведь так жалко будить его, даже если нестерпимо хочется в туалет.

4. И ревнуют, если их любимчик предпочтет чьи-то другие ноги. И возмущаются, если эти «ноги» бесцеремонно спихнут котика, когда им понадобится встать (ведь им была оказана такая честь, а они не оценили).

5. Разговаривают с кошкой, как с полноправным собеседником, не беспокоясь о том, что она не понимает сути беседы. Или понимает? Она же мяукает в ответ.

6. Правда, многие при разговоре сюсюкаются с питомцем, как с маленьким ребёнком, меняя голос и коверкая слова.

7. А когда он чихает, говорят: «Будь здоров!»

8. Кроме одного имени, у котика будет еще с десяток милых прозвищ, которыми его называют даже чаще, чем именем.

9. Пускают кошку в ванную или в туалет, когда сами там находятся. Потому что, во-первых, если не пустить, то она будет царапаться в дверь, а во-вторых, вдвоем веселее.