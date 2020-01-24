ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Я не певец, я – интонатор»: в Риге прошел искренний и трогательный концерт Юрия Шатунова

В четверг, 23 января, в «Арена Рига» выступил артист, любовь к которому можно назвать феноменом. В 1989 году парень-детдомовец покорил сердца миллионов хитом «Белые розы». Спустя 30 лет ничего не изменилось – люди все также признавались своему кумиру в бесконечной и искренней любви.
Русский TVNET там был и рассказывает, как это было.
Посмотрев на зрительный зал, можно было понять, что на концерт Шатунова пришли женщины абсолютно на любой вкус: молодые, пожилые, стройные и не очень, блондинки, брюнетки, с утонченным вкусом, роковые красотки и зрелые влюбленные пары.
Артист вышел на сцену и скромно поздоровался. Концерт Юрий Шатунов открыл песней 2018 года «Грезы».
Никаких особых спецэффектов на сцене не было. Было лишь световое шоу, клавишник (он же бэк-вокалист) и сам Юрий. Но публике Шатунова это было и не нужно. Они пришли на знакомые песни и голос.
Я специально начал с новой песни. Но, без старых – не обойтись!
– воскликнул он.
В этот момент раздались звуки вступления песни до боли знакомого шлягера «Белые розы». Зал взвыл! Это был тайфун или ураган! Многие женщины повыскакивали со своих мест и стали спускаться ближе к кумиру, чтобы потанцевать. Несколько десятков женщин расположились на лестницах.
Когда Шатунов закончил петь, он стал объяснять, что у него ожидается за концерт. Артист объяснил, что он споет сегодня много новых и старых песен. Кроме того, этот вечер посвящен презентации его YouTube-канала и Instagram-аккаунта. Юрий пообещал, что будет петь долго и много. Обязательным атрибутом сегодняшнего концерта будет общение со зрителями.
Певец ответил сразу на несколько вопросов: во-первых, он никогда не делает ни с кем селфи, а во-вторых, не дает автографы – есть специальные стенды с мерчем, где есть плакаты и открытки с его подписью.
Шатунов взял в руки открытку и стал показывать ее людям. Внезапно она выскользнула и упала у сцены. Двое человек – мужчина и женщина, толкаясь и пихаясь, бросились ловить ее. Это было похоже на безумие!
Удивительно, но артист призвал людей писать ему записки с вопросами, а он будет делать паузы во время концерта и зачитывать их. Это было такое милое возрождение жанра записок из зала. К сцена начали постепенно подходить люди с цветами и записками. После он исполнил композиции «Что ж ты лето» и «И шли дожди». Шатунову стали дарить подарки.
«На подарки у меня подарки!» – воскликнул Юрий и преподнес поклоннику свою майку с автографом. Позже он признался, что такая была всего одна.
Из Санкт-Петербурга, Цесиса, Добеле, Шауляя... – люди без устали несли и несли записки, а певец их зачитывал.
«Добрый вечер, Юрий Васильевич. Мне 15 лет... Я бывший участник «Голос. Дети»... Может быть я могу спеть с вами "Белые розы"?», – прочел Шатунов. Юрий отказал и пояснил, что не делает шоу из своего концерта. Он просто не может пригласить молодого человека на сцену и спеть с ним.
Дальше по программе у артиста шел хит «Не молчи», а на песне «В Рождество» он попросил зажечь огни мобильных телефонов. Поток цветов и подарков в адрес артиста не прекращался.
Блин, конфеты... Опять... А я только похудел, а я конфеты люблю. Здорово, когда люди дарят друг-другу подарки. Теперь бы до гостиницы доехать,
–сказал он.
«Вечер холодной зимы», «Письмо» и вновь пауза для записок из зала. «Давай "Седую ночь"», – крикнули из зала.
«Если я сейчас спою "Седую ночь", то концерт закончится», – пошутил Шатунов.
Рубрика с записками получилась очень милая и трогательная. Люди писали про свои воспоминания:
Кто-то был на концерте Шатунова 30 лет назад, а кто-то напомнил, как Юрий выступал когда-то в Pallladium. Все благодарили певца за песни и за то, что он есть. Практически все указывали, что познакомились и влюбились под его музыку. Женщины признавались, что приехали без мужей, которые их отпустили и сейчас сидят с детьми. Прозвучали еще несколько новых песен: «Тет-а-тет», «И я под гитару» и «Лето цвета солнца».
Люди все больше и больше вставали со своих мест, чтобы танцевать. Одна из поклонниц подошла к сцене и протянула Юрию большого игрушечного медведя. Он поблагодарил и объявил перерыв на 30 минут. Второе отделение концерта получилось невероятно ностальгическим, ведь именно там прозвучали самые известные хиты Юрия Шатунова.
«Девчонки из 80-х – это для вас!» – воскликнул он.
Я не певец, я – интонатор. Я передаю настроение, которое есть в песнях, ведь я не умею. Я нигде не учился. Меня прет, а там, как получается,
– признался он зрителям.
Откровенные записки пестрили подробностями о том, что многие занимались любовью под песню «Седая ночь».
«Не знаю, в каком темпе надо это делать под "Седую ночь"?» – удивленно спросил певец зал.
В завершении вечера, он исполнил свои самые известные хиты «Детство» и «Седая ночь». В эти моменты танцевала уже вся «Арена Рига».
Шатунов не переставал благодарить зрителей за любовь, цветы и гору подарков.
Конечно, он спел еще раз, но уже A cappella «Белые розы». Можно смело отметить, что голос Юрия все также хорош. Артист искренен и деликатен со своими поклонниками, но что важно - старается петь с чувством и эмоциями. Концерт Юрия Шатунова – это не вечер, где не надо искать виртуозного пения. Это вечер ностальгии, вечер молодости и юности. Вечер любви и надежды.
Люди покидали зал в хорошем настроении. Даже забирая одежду можно было слышать, как кто-то поет: «И снова Седая ночь...». Если это не народная любовь, то что?