Тройной поцелуй Тимура Батрутдинова с неизвестными девушками попал на видео

Батрутдинов не афиширует свою геолокацию в Instagram, так как не является поклонником социальных сетей. Но фанатам все же стало известно его местонахождение: в Сети появилось видео из одного тайского клуба. В кадре Тимур активно обнимается с двумя девушками. Как утверждают очевидцы, все трое даже целовались друг с другом.

Напомним, что у звезды Comedy Club не получилось найти подходящую девушку в реалити-шоу «План Б». Тимур так и не смог проникнуться настоящими чувствами к Лизе и Рите, да и они не проявили должной настойчивости.

«Если бы он сегодня сказал: «Лиз, все, это кольцо твое», то я бы ответила: «Нет, спасибо, я не готова». За время проекта поняла, что в Тимуре нет конкретности. Мне важно, чтобы мужчина оставался мужчиной в отношениях, был главным. Я не хочу, чтобы человек, который старше меня в два раза, истерил, а я переживала и успокаивала его. Это не совсем моя история, и я рада, что так все произошло», — делилась Лиза Аниховская в конце шоу.