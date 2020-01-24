Знаки Зодиака, которым завтрашнее новолуние не только не навредит, но и поможет продвинуться вперед

Если мы не увидим взошедшей на ночном небе 25 января новой Луны, это не значит, что мы не сможем почувствовать влияние новолуния, пишет zen.yandex.ru.
Большинство новолуний - это возможность обратить свои мысли и энергию внутрь себя, чтобы поразмыслить о предыдущем месяце и о том, что вас ожидает впереди. Новолуние 25 января находится под влиянием Водолея и Урана, и для некоторых людей данное сочетание может оказаться «взpывooпacным».
Несмотря на то что астрологи не прогнозируют никаких долгосрочных эффектов, о которых действительно стоит тревожиться, некоторым знакам Зодиака придется остерегаться крайностей в настроении, беспокойства, незащищенности и общей неопределенности. За это можно «поблагодарить» непредсказуемую природу Водолея и «даруемую» Ураном эмоциональную нестабильность.
С другой стороны, знаки Зодиака, которые не так легко поддаются влиянию этих сил, смогут соприкоснуться со своими глубинными чувствами, принять смелое решение и спланировать предстоящий месяц с таким уровнем внимания и сосредоточенности, который бывает редко достижим в обычной жизни.
Итак, какие знаки Зодиака способны «оседлать» хаотические волны этого беспокойного новолуния и использовать эмоционально заряженное время, чтобы вырваться далеко вперед?
Близнецы, это новолуние откроет ваш разум. Сейчас вы будете особенно готовы принять нечто духовное, заняться медитацией.
Позвольте своей душе расти в это время. Астрологи отмечают, что вы будете в идеальном состоянии, в лучшем состоянии ума для того, чтобы получить осмысленное прозрение или прийти к какой-то прекрасной творческой идее. Поэтому направьте свои ресурсы на исследование себя и мира в это время.
Рак, в то время как другие знаки Зодиака могут бороться с личными проблемами, вы можете почувствовать сосредоточенность и ясность в отношении будущего. Только не пытайтесь взять на себя уж слишком много. Сейчас самое время поработать вместе с партнером над тем, чтобы улучшить свою личную жизнь.
Не нужно только «раскачивать лодку» и требовать больше, чем вы готовы вложить сами. Если вы четко изложите и сформулируете свои потребности, то сможете увидеть, как ваши желания исполняются. Астрологи подчеркивают важность оценки своих способностей и прозрачности высказываний, когда вы обращаетесь за помощью к другим людям. Быть на одной волне - это ключевой момент.
Особенно если ли партнер является одним из знаков Зодиака, которые эмоционально наиболее сильно откликаются на новолуние.
Стрелец, наверняка есть много мыслей и чувств, которые вы держали в себе. К этому моменту они накопятся, и новолуние поможет вам ими поделиться. Вам повезет в этом смысле, потому что небесное светило будет побуждать вас высказывать своё мнение. Вы почувствуете в себе уверенность, необходимую для того, чтобы сказать что-то во весь голос и раскрыться. Это время, когда вы можете объективно оценивать свою жизнь и то, как относитесь к другим.
Не бойтесь говорить о том, что вы думаете и чувствуете, - советуют астрологи. Поделившись своими чувствами, вы станете ближе к людям вокруг вас, а также ближе к своим целям.
Рыбы не почувствуют ничего особенного под новой Луной. Люди этого знака будут вполне расслаблены и будут наслаждаться спокойствием. Сейчас самое время отдыхать, перезаряжаться, расслабляться. В этот период не нужно сосредотачиваться на работе или на других людях. Вам следует в одиночестве наслаждаться временем уединения. В этот период вы можете окинуть внутренним взором предыдущий год и подумать, чего вы хотите в году следующем.
Если вашего знака нет в этом списке, помните, что немного больше самосознания и моральной подготовки хорошо защитят вас от этого короткого, но бурного астрологического события. Для некоторых это может быть «ухабистое» время, но если вы уделите немного внимания медитации или ведению дневника, то сможете оставить свою сферу чувств организованной и в безопасности.