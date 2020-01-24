Знаки Зодиака, которым завтрашнее новолуние не только не навредит, но и поможет продвинуться вперед

Большинство новолуний - это возможность обратить свои мысли и энергию внутрь себя, чтобы поразмыслить о предыдущем месяце и о том, что вас ожидает впереди. Новолуние 25 января находится под влиянием Водолея и Урана, и для некоторых людей данное сочетание может оказаться «взpывooпacным».

Несмотря на то что астрологи не прогнозируют никаких долгосрочных эффектов, о которых действительно стоит тревожиться, некоторым знакам Зодиака придется остерегаться крайностей в настроении, беспокойства, незащищенности и общей неопределенности. За это можно «поблагодарить» непредсказуемую природу Водолея и «даруемую» Ураном эмоциональную нестабильность.

С другой стороны, знаки Зодиака, которые не так легко поддаются влиянию этих сил, смогут соприкоснуться со своими глубинными чувствами, принять смелое решение и спланировать предстоящий месяц с таким уровнем внимания и сосредоточенности, который бывает редко достижим в обычной жизни.

Итак, какие знаки Зодиака способны «оседлать» хаотические волны этого беспокойного новолуния и использовать эмоционально заряженное время, чтобы вырваться далеко вперед?

Близнецы, это новолуние откроет ваш разум. Сейчас вы будете особенно готовы принять нечто духовное, заняться медитацией.

Позвольте своей душе расти в это время. Астрологи отмечают, что вы будете в идеальном состоянии, в лучшем состоянии ума для того, чтобы получить осмысленное прозрение или прийти к какой-то прекрасной творческой идее. Поэтому направьте свои ресурсы на исследование себя и мира в это время.

Рак, в то время как другие знаки Зодиака могут бороться с личными проблемами, вы можете почувствовать сосредоточенность и ясность в отношении будущего. Только не пытайтесь взять на себя уж слишком много. Сейчас самое время поработать вместе с партнером над тем, чтобы улучшить свою личную жизнь.

Не нужно только «раскачивать лодку» и требовать больше, чем вы готовы вложить сами. Если вы четко изложите и сформулируете свои потребности, то сможете увидеть, как ваши желания исполняются. Астрологи подчеркивают важность оценки своих способностей и прозрачности высказываний, когда вы обращаетесь за помощью к другим людям. Быть на одной волне - это ключевой момент.

Особенно если ли партнер является одним из знаков Зодиака, которые эмоционально наиболее сильно откликаются на новолуние.

Стрелец, наверняка есть много мыслей и чувств, которые вы держали в себе. К этому моменту они накопятся, и новолуние поможет вам ими поделиться. Вам повезет в этом смысле, потому что небесное светило будет побуждать вас высказывать своё мнение. Вы почувствуете в себе уверенность, необходимую для того, чтобы сказать что-то во весь голос и раскрыться. Это время, когда вы можете объективно оценивать свою жизнь и то, как относитесь к другим.

Не бойтесь говорить о том, что вы думаете и чувствуете, - советуют астрологи. Поделившись своими чувствами, вы станете ближе к людям вокруг вас, а также ближе к своим целям.

Рыбы не почувствуют ничего особенного под новой Луной. Люди этого знака будут вполне расслаблены и будут наслаждаться спокойствием. Сейчас самое время отдыхать, перезаряжаться, расслабляться. В этот период не нужно сосредотачиваться на работе или на других людях. Вам следует в одиночестве наслаждаться временем уединения. В этот период вы можете окинуть внутренним взором предыдущий год и подумать, чего вы хотите в году следующем.