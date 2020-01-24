Мэрилин Керро дала новорожденной дочери необычное имя

Селин означает "божественная", "неземная". Это имя также связано с камнем селенит,
- рассказывает Мэрилин.
Кмень получил свое название от греческой богини Селены, которая известна как богиня Луны. Интуиция и ясновидение характеризуют этот камень.
Мэрилин также добавила, что если ребенку дается двойное имя, его линия судьбы "раздваивается" и он может выбирать, в каком направлении двигаться по жизни.
По словам Керро, старший сын Кайус Уилльям (1,8) привык быть в центре внимания, но появление младшей сестры хорошо скажется на его развитии - он привыкнет делиться с раннего возраста.