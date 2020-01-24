Пт, 24.01.2020
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Мэрилин Керро дала новорожденной дочери необычное имя

Мэрилин Керро со своим избранником

ФОТО: Instagram

Почти две недели назад эстонская ведьма Мэрилин Керро во второй раз стала матерью. У нее родилась дочь и теперь стало известно, что девочке дали очень красивое и необычное имя - Селин Мари, пишет TV3 со ссылкой на Kroonika.

Селин означает "божественная", "неземная". Это имя также связано с камнем селенит,

- рассказывает Мэрилин.

Кмень получил свое название от греческой богини Селены, которая известна как богиня Луны. Интуиция и ясновидение характеризуют этот камень.

Мэрилин также добавила, что если ребенку дается двойное имя, его линия судьбы "раздваивается" и он может выбирать, в каком направлении двигаться по жизни.

По словам Керро, старший сын Кайус Уилльям (1,8) привык быть в центре внимания, но появление младшей сестры хорошо скажется на его развитии - он привыкнет делиться с раннего возраста.

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