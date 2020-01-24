Стефания Маликова показала семейный кадр в честь дня рождения младшего брата

Сегодня в семье Дмитрия Маликова большой праздник. Его младший сын Марк отмечает день рождения: мальчику исполняется два года, пишет Экспресс газета.
Родители малыша и его старшая сестра Стефания решили устроить праздник для Марка с самого утра. Дом семейства украшен красивыми праздничными шарами, а Марк уже получил свои первые подарки.
Сестра мальчика Стефания в честь праздника поделилась в своем микроблоге семейной фотографией и трогательно поздравила брата с днем рождения.
Наше прекрасное праздничное утро! Никогда не думала, что смогу кого-то так сильно полюбить, как тебя. С днем рождения, Маркуша,
— поделилась Стефания своими чувствами.
Напомним, что Марка родила суррогатная мать. Дмитрий и Елена от всех скрывали , что решили вновь стать родителями. Даже их дочка Стеша не сразу узнала о том, что у нее будет маленький братик.