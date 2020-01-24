13-летний мальчик внезапно умер от сепсиса после длительного авиаперелета

Во время перелета он чувствовал себя нормально, хотя был немного простужен и пару раз кашлял, но ничего необычного я не заметила. Мы прилетели домой и он пожаловался на недомогание, которое мы списали на стресс от перелета. Ужасно, что это может произойти так быстро. В один момент происходит желудочное кровотечение, а потом тебе говорят, что твой ребенок не выживет,