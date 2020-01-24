13-летний мальчик внезапно умер от сепсиса после длительного авиаперелета

В Великобритании от сепсиса скончался 13-летний школьник Оливер Дарлингтон.
Оливер, который был здоровым и жизнерадостным ребенком, вместе с родителями отправился в Нью-Йорк, чтобы отпраздновать рождественские праздники. Вскоре мальчик начал жаловаться на здоровье. Симптомы напоминали обычный грипп, но вскоре его состояние резко ухудшилось. Спасти его не удалось, пишет Daily Star.
По словам матери Оливера Рейчел Флинн, самым страшным было то, насколько быстро ситуация вышла из под контроля: буквально за день до того, как попасть в больницу, мальчик беззаботно бегал по Центральному парку (Нью-Йорк).
Во время перелета он чувствовал себя нормально, хотя был немного простужен и пару раз кашлял, но ничего необычного я не заметила. Мы прилетели домой и он пожаловался на недомогание, которое мы списали на стресс от перелета. Ужасно, что это может произойти так быстро. В один момент происходит желудочное кровотечение, а потом тебе говорят, что твой ребенок не выживет,
— рассказала она.
30 декабря Оливер вернулся вместе со своей сестрой поехал ночевать к отцу. Тогда он почувствовал себя плохо, у мальчика начался понос. В ночь на Новый год Оливера доставили в больницу.
Он позвал меня в половине четвертого утра. Он был в таком ужасном состоянии, что я сразу понял — что-то плохое происходит. Своими глазами видел, как с каждой минутой ему становится хуже,
— рассказал отец мальчика Том.
Как только Оливер попал в больницу, началась борьба за его жизнь.
В четверг, 2 января, его состояние сильно улучшилось, а уже следующим утром все стало намного хуже,
— вспоминает женщина.
3 января сердце мальчика остановилось. На следующий день родителям пришлось принять очень сложное решение и отключить сына от аппарата искусственного поддержания жизни. Причиной смерти мальчика назвали сепсис (заражение крови).
Мать маленького Оливера решила попытаться повысить осведомленность людей о сепсисе и тем самым уберечь от традегии другие семьи.
Оливер хотел помогать людям, поэтому мы используем его историю, чтобы помочь другим. Это то, что он хотел бы, чтобы мы сделали. Даже если мы сможем помочь только одному человеку,
— рассказала Рейчел.
Люди откликнулись на историю Оливера и за небольшой период времени Британский фонд сепсиса получил более 9 000 фунтов стерлингов (примерно 10 700 евро) в качестве пожертвований.