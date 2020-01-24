«Живите и помните»: житель Таллинна показал памятник жертвам фашизма на острове Сааремаа

Одно из всех видео посвящено поездке на остров Сааремаа, где многие из нас даже не бывали. От Таллинна до столицы острова Сааремаа – Курессааре – около 200 километров. Денис начал свой рассказ с порта Виртсу, Пярнумаа, откуда идет паром до острова Муху.

ФОТО: Скриншот видео Youtube

На пароме есть бар-ресторан, а поездка длится всего 15 минут. Выходить из машины не обязательно.

Паром прибывает на остров Муху, который соединен дорогой с островом Сааремаа.

На Муху совсем нет русскоязычных жителей (почти нет, их единицы), однако со времен Российской Империи остались православные кладбища.

На подъезде к Курессааре много заводов – как и по всей Эстонии производства стараются вынести за пределы городов. Но даже несмотря на это, и за городом, и в нем самом очень чисто. Город напоминает Тарту или Пярну, но на Таллинн совсем не похож.

Тем, кто решит посетить остров, нужно включить в программу посещение Замка Курессааре, рядом с которым стоит памятник жертвам фашизма.

Несмотря на то, что остров населен в основном эстоноязычными жителями, все с легкостью переходят на русский язык общения при необходимости.

ФОТО: Скриншот видео Youtube

В центре города немного больше машин, чем на окраине, но все едут очень спокойно, например, по проезжей части едут велосипедисты, но машины их не обгоняют и с виду не нервничают из-за того, что им приходится ехать медленно.

В общем, все, как и в любом городе: кафе, магазины, различные услуги, почта. При этом все очень компактно - центр города можно обойти минут за 15.

Недалеко от Курессааре есть деревня Техумарди, где расположен мемориал Великой Отечественной войны.

Также на острове есть метеоритное озеро, которое обязательно стоит посетить.