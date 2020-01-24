Страшный 97-й год в Таллинне: расчленитель Бушуев погрузил части тела убитой в сумку и сел в такси

20-летняя Жанна только продала доставшуюся ей по наследству квартиру недавно умершей матери, девушка думала, на что потратит внушительную по тем временам сумму, тогда она еще не догадывалась, что уже совсем скоро случится самое страшное - ее голову найдут на Тартуском шоссе, ноги в Нымме и туловище в лесу Пирита-Козе, пишет портал Raamatud.Postimees.ee.

20-летняя Жанна была веселой и доверчивой, так она доверилась 23-летнему Алексею Бушуеву, который обещал с умом потратить деньги от продажи квартиры. Жанна дала Бушуеву 10 тысяч крон (около 640 евро), на эти деньги мужчина должен был ей привезти амфетамин. Но он купил на эти деньги пистолет, который впоследствии станет орудием убийства. Еще мужчина приобрел музыкальный центр.

Когда Жанна начала узнавать, где обещанный товар, Бушуев пригласил ее в свою квартиру. Там женщина набросилась на мужчину с угрозами, что в случае обмана мужчину будут ждать неприятности. После этих слов мужчина дважды выстрелил в голову женщине из пистолета Макарова. Голову убитой женщины нашли 2 апреля 1997 года во дворе дома по адресу: Тартуское шоссе, 28. Туловище женщины нашел случайный прохожий в лесу Пирита-Козе, ноги женщины показал сам Бушуев полиции уже недалеко от «Максимаркета».

Бушуев ограбил Жанну, украв у нее 46 тысяч крон, на которые купил телевизор, мебель и спортивную сумку. На момент задержания 2 апреля того же года у мужчины при себе было лишь 300 крон. Он был заключен под стражу.

Бушуев - десятый заключенный, отбывающий пожизненное наказание в Эстонии, но он первый, кому этот приговор вынес суд первой инстанции.

В 2003 году мужчина просил президента Ильвеса о помиловании, но получил отказ.

Тоомас Хендрик Ильвес ФОТО: Elmo Riig / Sakala