ТОП продуктов, которые помогут при похмельном синдроме

Врач-диетолог Марият Мухина составила список продуктов, которые лучше всего справляются с похмельным синдромом. Важное место в этом списке занимают соленые огурцы и огуречный рассол, которые не зря пользуются народной любовью. У популярности рассола есть вполне научное обоснование — в нем содержится большое количество натрия, дефицит которого возникает при чрезмерном употреблении алкоголя.

«В среднем в одном соленом огурце содержится 13% ежедневной нормы натрия, а в 75 миллилитрах рассола — 20% нормы. Восполнение этого элемента помогает быстро снять симптомы похмелья», - говорит специалист.

Еще один важный «антиалкогольный» продукт — яйца. Они содержат аминокислоту цистеин, которая нейтрализует токсин ацетальдегид, образующийся при расщеплении этанола. Цистеин содержится и в курином мясе, поэтому хорошим обедом после похмелья станет куриный бульон с лапшой. Бульон поможет справиться с обезвоживанием, лапша даст необходимые организму углеводы, а цистеин придет на помощь печени. Восполнить запасы калия в организме помогут бананы. «Алкоголь блокирует производство гормонов, которые помогают нашему телу удерживать жидкость, что приводит к обезвоживанию и потере таких электролитов, как калий и натрий. Один средний банан содержит 12% ежедневной нормы калия, вещества, очень важного для того, чтобы мы чувствовали себя бодрыми и энергичными» - уверяет Мухина.

Как ни странно, поможет в случае похмелья лосось или другая жирная рыба. По словам Мухиной, омега-3 кислоты помогают уменьшить воспалительные процессы, в том числе и те, которые вызывает алкоголь. Ведь у некоторых людей, активно отмечающих праздники, возникнет алкогольное воспаление печени — токсический гепатит.