Limon LIVE ⟩ Алексей Солтан - жителям Эстонии: не лезьте в чужое грязное белье, занимайтесь чисткой своего

Сергей Зверев про Солтана сказал коротко и емко - «глубокий фэшн». Недавно наш стилист наделал много шума, выступив в программе «Своя правда» на телеканале ETV+, где сказал, почему вокруг так много «уродок» (цитата). И когда комментарии в адрес Солтана посыпались как из рога изобилия, мы поняли, что наш следующий герой программы уже определен.

Эдгар Гергель устроил в эфире светскую беседу с Алексеем Солтаном, мы говорили так, как общались бы между собой два только что познакомившихся человека. В шоу Limon LIVE нет заранее подготовленных вопросов и ответов. Всё происходит живьем, и это делает общение максимально искренним и доверительным.

Эдгар Гергель и Алексей Солтан ФОТО: Konstantin Sednev

Сегодня Алексей Солтан в очередной раз напомнит нашим зрителям, что он против так называемого бодипозитива. По мнению стилиста, нужно за собой ухаживать. Ходить к косметологам и следить за питанием - это нормально, но при этом Солтан отделяет друг от друга понятия «красота» и «дружба», то есть внешность человека не является ключевым фактором для Алексея при выборе друзей и круга общения.

Мы не могли не спросить у Солтана о маленьких дочках, видео с которыми он выложил в период новогодних праздников. Стоит отметить, что девочки украшали елку в одном нижнем белье. Что об этом думает сам Алексей и как воспитывает девочек?