Девушка нашла самую милую записку на свете, которую чей-то ребенок обронил в аэропорту

Теперь американка задалась целью во что бы то ни стало разыскать того, кому адресовано письмо.
Александрия Робертс прилетела в Денвер, США, на рабочую конференцию. И когда покидала аэропорт, увидела на полу свёрнутый листок бумаги. Сначала она приняла находку за мусор, но почему-то всё же подняла её. А развернув, обнаружила очень трогательное письмо, которое маленькая девочка написала отцу. По словам американки, эта записка — самая милая вещь, которую она когда-либо читала.
Дорогой папочка! Во всём, что я делаю, я хочу быть похожей на тебя. Пусть сейчас я и маленькая. Как и ты, я хочу быть храброй и умной, потому что я люблю тебя, папочка, всем сердцем. Я буду очень рада, если вырасту такой же, как ты.
С любовью,
Эмма
Александрию так впечатлила находка, что она решила во что бы то ни стало найти адресата. Хотя ничего не знает ни о девочке, ни о её отце. Девушка разместила письмо в "Твиттере" в надежде на помощь пользователей соцсети и снабдила пост хештегом #FindEmmasDad.