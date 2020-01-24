Девушка нашла самую милую записку на свете, которую чей-то ребенок обронил в аэропорту

Дорогой папочка! Во всём, что я делаю, я хочу быть похожей на тебя. Пусть сейчас я и маленькая. Как и ты, я хочу быть храброй и умной, потому что я люблю тебя, папочка, всем сердцем. Я буду очень рада, если вырасту такой же, как ты.

С любовью,

Эмма