«Смерть с косой где-то уже за дверью»: Андрей Кончаловский разоткровенничался о семье

Андрей Кончаловский порассуждал на тему призвания и счастья. Кинематографист с юности знал, чему хочет посвятить свою жизнь. Однако так бывает далеко не у всех.

«Наверное, самое главное событие в твоей жизни - когда ты понял свое призвание. К сожалению, большинство людей этим вопросом не задаются. А даже если задаются, то им не везет, и они не находят, зачем пришли в этот мир. Поэтому если ты будешь серьезно задумываться над этим и непрерывно искать, то, может быть, тебе повезет. А, может быть, и нет. Здесь гарантий нет никаких», - рассуждает Кончаловский.

По его словам, если человек делает какое-то дело, не замечая, как летит время, - это и есть призвание. Неожиданно в качестве примера Андрей Сергеевич поделился откровением о своей семье.

Как известно, его дед Петр Кончаловский был известным художником. «И очень талантливым. У него был сын - мой дядя, который не обнаружил такого таланта, как у его отца. Ему запрещали рисовать под страхом смерти», - заявил режиссер.

Однажды Петр Петрович нашел под кроватью Миши огромный чемодан со спрятанными рисунками. Будущий живописец тайно от всех рисовал. Дед Кончаловского не стал ругать отпрыска. Вместо этого он сказал: «Ну что делать?! Значит, будь художником».

И дядя Кончаловского стал художником. «Он сам всего добился как художник. Он подражал во всем деду, но он был счастлив. Вот и получается, если это твое призвание, прежде всего, оно должно доставлять наслаждение. Тогда тебе может быть все равно, есть ли у тебя успех. Это тоже очень важный признак», - заявил Андрей Сергеевич.

Он также затронул еще одну важную тему. «В молодости кажется, что ты бессмертен. А потом начинаешь понимать, что смерть с косой где-то существует, а потом, что она, вообще-то, уже за дверью. Вот и получается, что жизнь слишком коротка, чтобы заниматься тем, что ты ненавидишь. Поэтому очень везет тем, кто занимается любимым делом», - рассудил он.