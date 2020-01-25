Народные приметы на Татьянин день 25 января

Татьянин день — религиозный праздник, во время которого верующие чтят память святой Татьяны Римской. Великомученица пострадала за веру, проявив стойкость и не предав Господа, как того требовали язычники. У святой просят сил и терпения, а также покровительства, чтобы справляться с жизненными трудностями и противостоять злу. В этот же день студенты отмечают свой праздник, также вознося молитвы покровительнице для успешного обучения. 25 января наблюдают за погодными условиями, а также вспоминают народные приметы, которые и в 2020 году не теряют актуальности. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют также познакомиться с интересными традициями этого дня, которые позволят привлечь удачу и процветание.