Народные приметы на Татьянин день 25 января

25 января православные отмечают Татьянин день. Во время большого религиозного праздника благодаря приметам каждый может привлечь в жизнь удачу, а также противостоять неприятностям.
Татьянин день — религиозный праздник, во время которого верующие чтят память святой Татьяны Римской. Великомученица пострадала за веру, проявив стойкость и не предав Господа, как того требовали язычники. У святой просят сил и терпения, а также покровительства, чтобы справляться с жизненными трудностями и противостоять злу. В этот же день студенты отмечают свой праздник, также вознося молитвы покровительнице для успешного обучения. 25 января наблюдают за погодными условиями, а также вспоминают народные приметы, которые и в 2020 году не теряют актуальности. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют также познакомиться с интересными традициями этого дня, которые позволят привлечь удачу и процветание.
- 25 января с утра идет снег — зима будет теплой; если с утра морозно и солнечно, то весна придет холодная; пасмурная погода указывает на частые оттепели зимой.
- О том, какой будет весна, узнавали по звездам. Если их много и они ярко сияют, то раннего тепла не ждут.
- Оттепель в Татьянин день — к жаркому грозовому лету, а сильный мороз — к плохому урожаю.
- По примете удача в любви ждет тех, кого поцелует девушка по имени Татьяна.
- Наши предки верили, что в день праздника нужно встретить рассвет. По примете тем, кто это сделает, удастся получить ответ на важный вопрос или решить трудную ситуацию.
- Согласно другой примете тем, кто хочет часто путешествовать, 25 числа стоит стать незваным гостем.
- Встретиться с давним другом в день праздника — к приятным переменам в жизни.
- Примета гласит, что влюбленные, сыгравшие в этот день свадьбу, проживут долгую и счастливую жизнь.
- На Татьянин день нельзя оставаться в одиночестве, а также унывать и плакать. В противном случае можно остаться не только без удачи, но и без второй половинки.
- Студенческая примета гласит, что 25 числа нужно обязательно устроить вечеринку, чтобы удачно сдать экзамены. Ночью студентам полагается зазывать «халяву» в открытое окно, высунув зачетки.
- По примете появление нового питомца в день церковного праздника — к большой удаче.
- Привлечь деньги получится, если 25 числа протянуть руку помощи не только ближним своим, но и бездомным животным.
- Погладить рыжее животное — к успехам в учебе и быстрой сдаче экзаменов.
- Урожай будет богатым, если помолиться перед ликом святой, держа в руках мешочек с зерном.