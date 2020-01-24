Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, для которых февраль станет самым удачным

Известный астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым февраль этого года принесет удачное время, пишет Topnews.
Близнецы будут чувствовать себя на своем месте. Удача будет сопровождать представителей этого знака Зодиака повсюду. Вы будете получать от жизни все, но для этого нужно перебороть свою лень. Мнение родных и близких поможет вам достичь целей, поэтому не игнорируйте их слова.
В феврале 2020 года звезды помогут Львам. Астролог обещает представителям этого знака покровительство в профессии. Особено повезет тем, кто работает с людьми. Не бойтесь начинать новое. При этом личная жизнь и отношения со второй половинкой выйдут для вас на иной качественный уровень.
У Козерогов ожидается активный февраль. Время подходит для новых знакомств и комфортного общения. Гармония наступит в семье и в коллективе. Вы будете буквально притягивать достаток и благополучие. В атмосфере взаимопонимания сделайте подарки своим близким. Они запомнят это надолго.